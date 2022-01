Em face da informação de que foram reduzidos para apenas 10 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Regional de Gurupi (HRG), o Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, requisitou do Governo do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde (SES), esclarecimentos acerca dos fatos. Vale lembrar que em março de 2021, a Secretária Estadual de Saúde informou que o Hospital Regional de Gurupi (HRG) oferecia 36 leitos de UTI Covid-19. Em junho de 2021, o governo anunciou abertura de outros 20 novos leitos no Hospital Geral de Gurupi. Devido à queda significativa das internações por Covid-19, em novembro de 2021, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), informou que parte destes leitos seriam transformados em convencionais.

por Redação

A requisição foi expedida na última segunda-feira, 10, quando todos os leitos da unidade de saúde estavam ocupados, conforme dados do site Integra Saúde (integra.saude.to.gov.br/ covid19) Segundo o Integra Saúde desta quinta-feira, 13, 100% (10/10) dos leitos de UTI/Covid do Hospital Regional de Gurupi estão ocupados. A queda na ocupação de leitos, fez com que no mês de novembro de 2021, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) reabrisse 20 leitos convencionais de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Gurupi (HRG).

Segundo o promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes, no ano de 2021, a unidade de saúde chegou a contar com 56 leitos de UTI Covid-19.

No documento, o promotor de Justiça solicita a comprovação documental e memorial fotográfico acerca da habilitação de novos leitos de UTI Covid-19 junto ao Ministério da Saúde, além das providências efetivas adotadas para garantir, caso os leitos do HRG ainda não estejam habilitados, a internação de pacientes abrangidos pela Regional da Ilha do Bananal em demais leitos de UTI Covid-19 situados no Estado do Tocantins ou em outros Estados, sob a responsabilidade e às custas da SES.