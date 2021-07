Por Wesley Silas

A abertura e operacionalidade dos 20 leitos UTI Covid-19 foram anunciadas pelo secretário de Saúde, Edgar Tollin, ainda no dia 28 de junho, durante visita do governador Mauro Carlesse a Gurupi.

“A equipe está pronta e os equipamentos já foram testados, implantamos toda linha de gases medicinais encanados por uma das maiores empresas do Brasil e, a partir de hoje dia 28 de junho, após a nossa saída de Gurupi, o hospital estará pronto, preparado e começa a receber pacientes. Estamos também com hemodiálise instalada e vamos desafogar a região central”, disse o secretário em entrevista ao Portal Atitude.

Nesta quinta-feira, 01, a diretora geral do HGG, Cristiane Uchôa, rebateu críticas de pessoas que comentam sem conhecer a realidade da unidade hospitalar. Segundo ela, na UTI Covid-19 do HGG encontram-se 04 pacientes internados e disponibiliza 16 vagas, conforme aponta o Painel do Integra, da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

“Estamos com quatro pacientes admitidos e com mais 16 vagas disponíveis conforme o painel de controle. Trabalhamos com muito respeito e dedicação e não temos intensão nenhuma de enganar a população, como já foi bem esclarecido pelo senhor secretário qual o motivo pelo qual os leitos não tinham sido disponibilizados ainda. Com muito esforço e trabalho de equipe, que trabalharam dia e noite para dar mais chances para nossos pacientes estamos firmes e fortes”, disse Uchôa.

A obra teve a assinatura da Ordem de Serviço no dia 30 de novembro de 2013 e era para ser construída em 720 dias. O curto do HGG é de R$ 33 milhões, sendo que R$ 10 milhões foram de recursos do tesouro estadual e R$ 23 milhões do Governo Federal por meio da Caixa Econômica Federal.

Estrutura

Esta primeira etapa do Hospital Geral de Gurupi comporta bloco do pronto-socorro infantil e adulto, bloco do ambulatório, bloco administrativo, rampa, passarela e escada. Também conta com duas usinas geradoras de oxigênio, canalização de gases, tratamento próprio de esgoto, central com geradores de energia elétrica, auditório para 200 pessoas e energia solar para aquecimento de água dos banheiros.

Segunda etapa

A próxima etapa conta com blocos de enfermarias, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. A capacidade total do hospital será de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em Gurupi e região.

Novos Casos da Covid-19 em Gurupi

Dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) apontam que nesta quinta-feira, 1º, foram confirmados 80 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo, 48 mulheres, com idades entre 06 meses e 70 anos; e 32 homens, com idades entre 19 e 74 anos.

Internações

Na UTI-Covid do Hospital Unimed está internado um homem, de 50 anos, e uma mulher de 64 anos. Na ala Clínica-Covid estão três homens de 40 a 51 anos e uma mulher de 40 anos.

No Hospital Santa Catarina estão em tratamento dois homens de 36 e 84 anos, e duas mulheres de 34 e 58 anos.

Na UPA, confirmado com o vírus, está uma mulher, de 63 anos; com suspeita do vírus estão dois pacientes, uma mulher de 91 anos e um homem de 90 anos.

No Hospital Regional de Gurupi (HRG), na UTI-Covid estão internados 25 homens, com idades entre 31 e 85 anos; e 11 mulheres com idades entre 31 e 67 anos. Na ala Clínica do HRG estão seis homens, de 37 a 58 anos, e 10 mulheres, de 30 a 85 anos.

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão, principalmente aos grupos de risco, e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, e uso da máscara.

Ressalta que o esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo Coronavírus. Dessa forma, o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque-Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e ainda pelo disque denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.

Vacinômetro

A coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até às 14 horas desta quinta-feira, foram aplicadas 39.077 doses da vacina contra a Covid-19.