Trabalhando rotineiramente para a melhor assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) irá reabrir nos próximos dias, 10 leitos convencionais de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Gurupi (HRG). A reabertura só foi possível devido à queda significativa das internações por Covid-19 e permitirá à unidade ofertar um total de 20 leitos de alta complexidade.

Para o Secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva de Santana, esta mudança foi estudada previamente pela equipe técnica da SES. “Esta mudança foi planejada e será realizada graças ao avanço da imunização, que é reflexo do trabalho árduo e constante desta Pasta”, afirmou, acrescentando que “estes leitos convencionais irão auxiliar na oferta mais ágil dos pacientes graves das demais enfermidades”.

O secretário destacou ainda, que “a população de Gurupi e região também estará bem assistida no combate à Covid-19, com a manutenção de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva no HRG e 20 em funcionamento no Hospital Geral de Gurupi e os 10 clínicos no HRG”, disse.

A diretora geral do Hospital Regional de Gurupi (HRG), Cristiane Uchôa, conta que “esta reabertura de 10 leitos de UTI convencionais na nossa unidade hospitalar, é um reflexo do trabalho desenvolvido pelo Governo do Tocantins, e por todos os profissionais de saúde que trabalham com muita dedicação no enfrentamento a essa pandemia”, afirma.

Leitos clínicos de Covid-19

Na manhã do dia 28 de outubro, teve alta a única paciente que estava internada em um leito clínico Covid-19, no Hospital Regional de Gurupi, ou seja, a unidade hospitalar zerou as internações de pacientes clínicos de covid-19. Um momento marcante para todos os servidores da unidade hospitalar, que receberam esse presente no dia do Servidor Público, 28 de outubro. É importante ressaltar que as internações de pacientes com Covid-19 na UTI também estão com números baixos, se comparado com meses anteriores.

Mais revitalizações no HRG

Além da reabertura dos leitos de UTI convencionais, o HRG irá retornar a oferta de exames de mamografia e a inauguração do novo espaço do Serviço de Atenção Especializada às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SAVIS), que na unidade é denominado Projeto Girassol.

Processo para reabertura dos leitos de UTI

A reorganização dos leitos de UTI está sendo feita, e conta com a preparação do ambiente, este que está sendo higienizado de forma técnica e adequada. Na quinta-feira, 28, teve início a testagem contra Covid-19 dos servidores e dos pacientes que irão para a nova UTI. Este é um procedimento de rotina na unidade hospitalar, para prevenir os casos assintomáticos e para que a equipe que está na linha de frente atue com mais segurança.