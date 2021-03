Somados os 20 atuais aos novos leitos, o Hospital Regional de Gurupi (HRG) passará a oferecer 36 leitos de UTI Covid-19. Outra novidade é a implantação de uma usina de oxigênio que o Governo aguarda a chegada no Hospital Geral de Gurupi (HGG) para implantação de outro 20 leitos de UTIS Covid-19.

Por Redação

Em cumprimento ao compromisso do governador Mauro Carlesse no combate à Covid-19 e ampliar a oferta de leitos, a população tocantinense já pode contar, a partir desse domingo, 14, com mais 6 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19, no Hospital Regional de Gurupi (HRG). Os leitos foram liberados pela Organização Social Instituto Saúde e Cidadania (ISAC) contratada para oferecer o serviço. Os novos leitos serão ocupados por pacientes que estão na fila da regulação, como também por outros oriundos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi, em estado grave, já transferidos para o HRG, que necessitam desse tipo de serviço.

A previsão é que outros 10 leitos de UTIs sejam liberados no decorrer da semana, após a contratação de profissionais e com os recursos técnicos e insumos que já foram adquiridos pelo Governo do Tocantins. Após a operacionalização, serão mais 16 novos leitos de UTI no HRG. Esta unidade hospitalar já contava com 20 leitos de UTI Covid e 24 leitos clínicos.

Cumpre destacar, ainda, que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) está finalizando todas as tratativas para converter os 20 leitos clínicos – disponíveis no Hospital Geral de Gurupi (HGG) para leitos de UTI Covid, o que deverá ocorrer nos próximos dias.

Para o governador Mauro Carlesse, a garantia de atendimento à população é prioridade, mas o combate ao novo Coronavírus deve ser uma ação do poder público e da sociedade como um todo. “Nós temos trabalhado muito para preparar leitos de UTI e leitos clínicos mas não é só isso, nós temos que ser cada vez mais firmes na conscientização da população, para que as regras de segurança sanitária sejam adotadas, como o uso das máscaras e o distanciamento social. Sem isso, a luta contra a Covid-19 fica cada vez mais difícil”, enfatizou o Governador.

Para o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, a disponibilização dos novos leitos é de crucial importância para o enfrentamento ao pico da pandemia. “Todos os esforços estão sendo feitos pela Secretaria, para que nenhum tocantinense, de norte a sul e de leste a oeste, fique desassistido. O foco principal é no sentido de salvar vidas e, a ampliação de leitos que já havia sido iniciada em Palmas, agora se estende para Gurupi e, logo depois, para Porto Nacional. Nosso esforço é constante e diário”, pontuou o gestor da Pasta.

Atualmente, a rede pública do Tocantins disponibiliza 249 leitos clínicos e 141 UTIs Covid, totalizando 390, que atendem todas as regiões do Estado.