por Wesley Silas

Quem esteve visitando nesta quarta-feira, 17, o governador afastado, Mauro Carlesse (PSL), foi o vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato (PHS). Os dois se encontram em Palmas após seis dias, da prefeita de Gurupi Josi Nunes (PSL) ter visitado o presidente do seu partido, numa demonstração de lealdade.

Em meio ao silêncio envolvendo o governador afastado Mauro Carlesse, seguido por pessoas próximas a ele, aos poucos Carlesse regressa às lides políticas em encontros com companheiros que não o abandonaram após seu afastamento por 180 dias. Segundo Nato, durante o encontro Carlesse “mostrou bastante tranquilo”, no momento em que o seu grupo encontra-se esperançoso numa possível suspensão da decisão do STJ que “pode acontecer ainda neste mês” por meio de recursos da defesa que aguarda apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF).

O governador Mauro Carlesse foi afastamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no dia 20 de outubro por seis meses em decorrência da operação Éris e Hygea.