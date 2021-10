por Wesley Silas

Na manhã desta quarta-feira, 20, cerca de 280 policiais federais cumprem 57 mandados de busca e apreensão e outras 50 medidas cautelares, como a suspensão do exercício das funções públicas, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nas cidades de Palmas/TO, Gurupi/TO, Porto Nacional/TO, Minaçu/GO, Goiânia/GO, Brasília/DF e São Paulo/SP.

Na mesma ocasião o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou por meio do ministro Mauro Luiz Campbello o afastamento do governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), por 6 meses, em uma investigação sobre suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. Ainda na tarde de hoje, pleno da Corte do STJ, manteve a decisão pelo placar de 12 x 0.

Com a decisão de afastamento, divulgada nesta quarta-feira (20), o vice-governador Wanderley Barbosa assumiu interinamente o governo do Tocantins. Ele fica no cargo enquanto o governador Mauro Carlesse (PSL) estiver afastado, o que pode durar até seis meses.