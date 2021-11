por Wesley Silas

No mover das peças do joguete político, a prefeita de Gurupi Josi Nunes (PSL) é uma das personalidades exemplar quando se trata da promoção dos interesses dos gurupienses, na missão de separar política da gestão pública com muita diplomacia.

Após participar de uma reunião com o governador interino, Wanderlei Barbosa (sem partido), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, juntamente com o reitor do Unirtins, professor Augusto Rezende, prestigiaram na sede do PSL em Palmas de um encontro com o presidente da sua agremiação partidária, governador afastado Mauro Carlesse e ex-secretários, como o Élcio Mendes e José Humberto.

Fusão do PSLcom o DEM

O encontro acontece no momento pós fusão do PLS com o DEM, resultando na criação do novo partido “União Brasil”. No Tocantins o PSL é comandado pelo governador Mauro Carlesse e o DEM tem no comando a deputada federal, Dorinha Seabra. Com a fusão a “União Brasil” se tornará a maior legenda no país, pois o PSL tem 54 deputados federais e o DEM 28, totalizando a maior bancada com 82 parlamentares. No Tocantins, Carlesse e Dorinha disputam a presidência da “União Brasil” e, se for cumprido o acordo ente presidente do PLS, Luciano Bivar presidente do DEM, ACM Neto, a previsão é que o PSL irá liderar a maioria dos diretórios estaduais.