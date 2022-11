Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

Desassoreamento feito em setembro de 2015, abril e dezembro de 2021 não resolveram os problemas dos córregos Mutuca do Pouso do Meio que todos os anos transbordam durante temporais, como aconteceu nesta terça-feira, 29, por falta de drenagem pluvial, assim como em setembro de 2020 fez com que os construtores de empreendimentos como o Shopping Araguaia e Atacadão Dia a Dia tivessem grande prejuízos.

Sobre este problema considerado crônico, a prefeita Josi Nunes comentou sobre o que sua gestão tem feito, de fato, para dar uma solução à comunidade sobre o problema da falta de drenagem pluvial, a exemplo da obra que liga a parte Leste a Oeste da cidade, não só a região do córrego Mutuca, mas outras regiões residenciais da cidade.