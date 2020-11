Falta de drenagem pluvial prejudica moradores e gera prejuízos a empreendimento em Gurupi

Moradores da Vila Guaracy procuraram o Portal Atitude para relatar o fechamento de um bueiro que despejava água em uma área privada onde está sendo construído um shopping center e um condomínio residencial em Gurupi. “Não restou ao Grupo Araguaia outra alternativa a não ser o fechamento do bueiro após os prejuízos que teve com a primeira chuva e para não comprometer a suspensão da obra e demissões dos trabalhadores”, disse o engenheiro responsável.

“O pessoal do shopping tampou o bueiro onde a água da chuva da Vila Guaracy escorria e tampou uma canaleta que passa no meu quintal. Vai alaga tudo aqui”, relatou uma moradora da Vila Guaracy em Gurupi.

Segundo o Diretor do Grupo Araguaia, Engº Marcos Willian, as tratativas para que a prefeitura fizesse drenagem pluvial iniciaram desde o início da obra. Ele informou ainda que no dia 01 de setembro as empresas que investem na região como o Grupo Araguaia, Clube do Tiro, Loja Nosso Lar, Catedral da Assembleia de Deus e uma academia enviaram um oficio em conjunto alertando a Prefeitura sobre o problema da falta de drenagem pluvial de uma área pública despejada numa área privada. Ele informou ainda que o Grupo Araguaia enviou no dia 15 de outubro outro ofício cobrando solução para o problema e a prefeitura informou sobre uma licitação marcada para acontecer no dia 17 de novembro, dois dias após a eleição.

Prejuízo

Conforme o engenheiro as águas da primeira chuva da região da Vila Guaracy, sentido Parque Filó Moreira e DNIT foram violentas e chegou a romper o muro da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto) e um dos veículos que estava no pátio foi levado pela enxurrada para dentro do canteiro de obra do Shopping Araguaia.

Conforme o engenheiro a água chegou a invadir o interior da obra do shopping provocando prejuízo de, aproximadamente, R$ 300 mil devido a destruição de materiais como paredes e outros.

“Não restou ao Grupo Araguaia outra alternativa a não ser o fechamento do bueiro após os prejuízos que teve com a primeira chuva e para não comprometer a suspensão da obra e demissões dos trabalhadores”, explicou.

O que diz a prefeitura

O Secretário Municipal de Infraestrutura de Gurupi, Gerson de Oliveira, criticou a empresa por ter fechado o bueiro e disse que a Postura irá notifica-la e caso o grupo Araguaia não reabra o bueiro a Prefeitura irá abrir.

“A empresa vai ser notificado pela Prefeitura porque não poderia ter bloqueado um acesso criado há mais de 20 anos. Ela não poderia ter feito aquilo lá e agora é uma questão de postura que vai notificar a empresa para reabrir e se ele não abrir nós vamos abrir”, disse.

Licitação

Ainda conforme o secretário a licitação para resolver o problema acontecerá no dia 17 de novembro com a proposta de escoar a água da chuva para uma drenagem profunda feita pelo Governo Federal nas margens da BR-153.

“Como representante público fizemos um projeto de drenagem pluvial profunda daquele lugar e a licitação acontecerá no próximo dia 17 de novembro. Nós vamos captar toda aquela água da Vila Guaracy próximo a Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto) e vamos colocar na paralela na BR-153 onde tem drenagem profunda. Vamos tirar este problema da Goiás onde a terra chega até no final”, disse. Gerson responsabilizou ainda a empresa como causadora do problema. “A água já existia e passava por lá. Ela não pode de livre espontânea vontade interferir numa via pública e rua é coisa do município”, disse.