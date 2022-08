por Redação

As máquinas já estão trabalhando na construção da Via da Integração Leste-Oeste e do Parque Nascente do Mutuca. São quase 4 mil metros de pavimentação que serão feitos nas ruas e avenidas estruturantes, com urbanização na Avenida Contorno do Parque da Nascente do córrego Mutuca, além de drenagem.

Realizada pela Prefeitura de Gurupi, a obra vai ligar a parte inferior do viaduto até a Avenida Beira Rio, pelo lado leste, e as Avenidas Lenival Correia e Antônio Nunes, pelo lado oeste, por meio da criação da Avenida Contorno Nascente do Mutuca. Essas quatro avenidas formarão a maior via no sentido Leste-Oeste, totalizando aproximadamente 10 quilômetros.

A Via da Integração Leste-Oeste envolve o trecho da Avenida contorno da nascente do Mutuca, que será composta de pista de caminhada, ciclovia e iluminação.

Avaliada em R$ 24 milhões, a obra recebeu recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e faz parte do projeto de expansão urbana da gestão municipal, visando proporcionar acessibilidade, lazer, prática esportiva e preservação dos mananciais e nascentes da cidade.

“Com esta importante obra estamos atendendo a um desejo antigo dos moradores da parte Oeste da cidade. A Via da Integração também atende a necessidade dos acadêmicos que estudam no Campus I da UnirG, vai facilitar o acesso ao Hospital Geral de Gurupi e ao Aeroporto Municipal. Além disso, a Via da Integração vai proporcionar maior mobilidade, economia no deslocamento e mais segurança no trânsito, e o Parque Nascente do Mutuca será um belo espaço de lazer para a nossa comunidade”, destacou a Prefeita Josi Nunes.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que está à frente das obras, nesta primeira fase está sendo feita a limpeza dos terrenos e depois será realizada a topografia e a terraplanagem, para então fazer a pavimentação das novas ruas e as outras etapas do projeto.