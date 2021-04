Após a saída do governador Mauro Carlesse do DEM, a prefeita Josi Nunes afirmou, com exclusividade ao Portal Atitude, que está com a carta de desfiliação assinada para entregar ao presidente Estado do partido no Tocantins, o ex-senador Ataides Oliveira, sucessor do deputado Júnior Geo.

por Wesley Silas

O anúncio foi dado ao portal Atitude no início da noite desta quinta-feira, 08, após dois meses e 20 dias do ex-senador assumir o partido no Tocantins por meio da direção nacional.

“Recebi o convite do governador Mauro Carlesse após sua desfiliação do DEE e quer montar um grupo e fortalecer um novo partido que deverá em breve ser anunciado. Vou acompanhar o governador neste novo projeto partidário”, resumiu a prefeita.

Audiência pública sobre transportes público

A prefeita aproveitou para comentar audiência pública para escolha da nova empresa do transporte público de Gurupi que deverá ser subsidiado pelo município, pois existem 04 empresas interessadas, mas emperram na viabilidade econômica. “Temos, praticamente, três quatro empresas interessadas”, resumiu.

Enfrentamento da Pandemia

A prefeitura comentou ainda sobre a Covid-19 no município e lembrou os investimentos feitos na UPA-24 que começou surtir efeitos positivos. Disse ainda que nos próximos dias o governador irá entregar o Hospital Geral de Gurupi com uma usina de oxigênio que já foi adquirida. Conforme apurou o Portal Atitude, a entrega da primeira etapa deverá acontecer entre 15 a 30 dias. Ela lembrou ainda que foram aplicadas 9.518 doses da vacina contra a Covid19 em Gurupi em profissionais da saúde e idosos de até 69 anos.

Recuperação da pavimentação asfáltica

A chuva deste ano foi considerada acima da média de anos anteriores e provocou prejuízos em vários pontos da cidade. Segundo a prefeita, o primeiro ato da sua gestão foi adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) para aquisição de 150 toneladas de material asfáltico e agora está concluindo licitação para compra de 800 toneladas para concluir a recuperação da pavimentação asfáltica da cidade.