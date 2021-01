A prefeita de Gurupi Josi Nunes (PROS) já foi presidente estadual do PROS e em janeiro de 2019 passou o comando para o deputado Estadual Júnior Geo e nesta terça-feira, 19, o ex-senador Ataídes Oliveira assumiu presidência do Partido Republicano da Ordem Social – PROS no Tocantins após um acordo com o presidente nacional da agremiação que busca eleger em 2022 o maior número de deputados federais. A prefeita comentou ainda sobre a possibilidade de deixar ou permanecer no partido. Antes de tomar qualquer decisão ela disse que irá ouvir o governador Mauro Carlesse, o senador Eduardo Gomes e o deputado federal Carlos Gaguim.

por Wesley Silas

De acordo com a prefeita o presidente nacional do PROS, Euripedes Júnior, esteve com ela Gurupi e com o deputado Júnior Geo na tentativa de lançar candidatos a deputado federal.

“O nosso presidente nacional queria que o deputado Júnior Geo se lançasse a deputado federal, mas ele não aceitou e nós pedimos um tempo para ver outros nomes para disputar a Câmara federal e agora a decisão de nomear o ex-senador Ataídes nos pegou de surpresa. Conversamos com a direção nacional do partido e eles deixaram claro que a decisão é irreversível por considerar que a intenção do ex-senador para 2022 e da sua participação na criação do PROS e como fundador do Diretório Estadual do partido no Tocantins”, considerou Josi Nunes.

A intenção do PROS nacional é fortalecer a representatividade do partido e que ele cumpra as cláusulas de barreira para não perder recursos do Fundo Partidário e tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão.

Sair do Partido

Segundo a prefeita, a decisão de permanecer ou deixar o partido só será possível de ser tomada após conversas com o governador Mauro Carlesse (DEM), com o senador Eduardo Gomes (MDB) e com o deputado federal Carlos Gaguim (DEM), assim como o presidente eleito, ex-senador Ataídes.