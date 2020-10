Formoso | Heno diz que não responde processo judicial, apenas processo administrativo como servidor do Detran

A assessoria do vereador e candidato a prefeito em Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues da Silva, procurou a redação do Portal Atitude para dizer que não nenhum processo judicial e disse que o processo administrativo que ele responde como servidor do Detran tem relação com “fornecedores e prestadores de serviço do órgão”.

por Redação

Na nota, Heno Rodrigues afirma que não existe nenhum processo judicial contra ele.

“No caso Detran citado pelo jornal, que inclusive emite opinião própria sobre o fato, sem ouvir a assessoria jurídica e de comunicação do candidato, foi instaurado um processo administrativo que ainda não apresentou nenhuma prova de qualquer irregularidade cometida por Heno Rodrigues”.

Porém ao contrário da afirmativa do candidato sobre processo judicial, a matéria cita, absolutamente, o Processo Administrativo Disciplina (PAD) que ele responde junto ao Detran, em que ele chegou a ser questionado via whatsapp no dia da postagem, mas não respondeu até o fechamento da matéria e escolheu comentar dias após por meio de sua assessoria.

“Este processo do Detran não tem relação com o candidato e sim com fornecedores e prestadores de serviço do órgão. Não existe nenhuma possibilidade de, em caso de vitória, Heno não assumir o mandato, isto demonstra o desespero dos adversários, dos poderosos de Formoso, que a todo custo tentam atingir a honra e a moral de Heno Rodrigues”, disse o candidato ao negar, caso ele for afastado do cargo público, não terá consequências legais prevista na justiça eleitoral como a inabilitação da função de qualquer função pública.

Nota

Formoso do Araguaia, 26/10/2020.