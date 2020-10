Com o tema “sem corrupção dá para fazer” candidato prefeito em Formoso reponde processo disciplina como servidor Detran

O vereador e candidato a prefeito em Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues da Silva, que é também servidor público do estado, lotado no Detran, foi afastado do órgão em julho deste ano por vários descumprimentos com os cargos que ocupava. Até então, os motivos do afastamento e da investigação não foram anunciados.

por Wesley Silas

O candidato a prefeito e servidor do Detran foi afastado do órgão por responder processos administrativos disciplinar (veja abaixo) até então não se manifestou, com documentos, sobre sua situação no órgão tendo em vista que caso ele for eleito no dia 15 de novembro e se ele for afastado definitivo do cargo em decorrência do Processo Administrativo Disciplina (PAD), entre as consequências legais prevista na justiça eleitoral seria a inabilitação da função de qualquer função pública correndo o risco de não tomar posse como prefeito.

“Caso a decisão saia após a posse a própria Câmara irá comunicar a justiça eleitoral o afastamento dele por estas razões e quem assumiria seria o seu vice Cauê. Por isso a população deve refletir que tem um candidato a prefeito que responde processos administrativos disciplinar e está afastado do cargo num processo sigiloso visto que o tema da campanha dele é Sem Corrupção dá para fazer e não explica os motivos que ele foi afastado do cargo por irregularidades”, disse um advogado consultado pela reportagem.

O Portal Atitude tentou ouvir Heno Rodrigues, mas até o fechamento da matéria ele não respondeu.