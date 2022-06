por Wesley Silas

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) vai decidir nesta terça-feira, 21, se a prefeita Josi Nunes e seu vice, Gleydson Nato continuam no exercício do cargo após denúncias feitas pelos candidatos adversários na última eleição, sobre distribuição de cestas básicas feita pelo Governo do Tocantins no período da campanha eleitoral por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Tocantins – SETAS para atender à calamidade pública decretada em virtude da pandemia de COVID-19

“Tenho a convicção de que nada fiz de errado no processo eleitoral e o motivo que está levando este processo são as cestas básicas e não tive acesso a nenhuma destas cestas básicas e era um programa do Governo do Estado, como também foi das Prefeituras Municipais e todas distribuíram cestas básicas para entidades e não passou por nós. Então, o Governo do Estado tinha um projeto importantes como aconteceu em todo Brasil e estou tranquila neste sentido que estou com a consciência tranquila de que não fiz nenhum ato que pudesse envergonhar a nossa cidade ou que pudesse dar motivos para este processo. Eu acredito, acima de tudo, em Deus no povo de Gurupi que está fazendo orações e eu quero agradecer às pessoas que estão me ligando informando que estão orando por nós. Eu acredito nos homens e mulheres do bem do Tribunal Regional Eleitoral que estará amanhã debruçando sobre este fato e eu digo que seja feita a vontade de Deus porque estou pronta para cumprir, mas gostaria que vontade seria eu cumprir e minha missão”, disse a prefeita.

Sem citar diretamente o julgamento que acontece amanhã, o senador Eduardo Gomes comentou sobre a superação política administrativa da prefeita Josi Nunes. Enquanto, nos bastidores dos eventos houveram vários comentários sobre os ataques de seus adversários, ao ponto de prejudicar obras em andamento ao colocarem em cheque o cumprimento de acordo contratuais da gestão com seus fornecedores diante ao processo que tramita na Justiça Eleitoral.

“Eu quero agradecer toda sociedade de Gurupi, independente de questões políticas, que sentiu que agora é o momento de reforçar o apoio à prefeita Josi, porque Democracia é isso e a gente torce para que todos os governantes tenham êxito em suas gestões e eu fico muito feliz sobre o que está acontecendo com a prefeita Josi com o apoio dos vereadores e de todos nós”, manifestou o senador.

Sobre o julgamento

No mês de abril o procurador eleitoral, João Gustavo de Almeida Seixas, acolheu manifestação apresentada no Juízo Eleitoral de 1º Grau na ação que evolve o ex-governador Mauro Carlesse manifestou “pela manutenção da sentença objurgada no que tange à aplicação das sanções de cassação dos diplomas e , por conseguinte, dos mandatos da prefeita Josi Nunes e seu vice Gleydson Nato e à declaração da inelegibilidade de ambos e do ex-governador Mauro Carlesse por 8 anos em virtude da prática de abuso de poder político na campanha eleitoral de 2020.

No entanto, o grupo e os advogados da prefeita Josi Nunes e de seu vice Gleydson Nato mostram que estão confiantes na anulação da decisão de primeiro grau.