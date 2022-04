por Wesley Silas

O procurador eleitoral, João Gustavo de Almeida Seixas, acolheu manifestação apresentada no Juízo Eleitoral de 1º Grau na ação que evolve o ex-governador Mauro Carlesse e tem como base cessão ilegal de dois servidores para trabalharem na campanha da prefeita Josi Nunes e Gleydson Nato e distribuição de cestas básicas no período da campanha eleitoral.

Na conclusão do parecer o procurador eleitoral, João Gustavo de Almeida Seixas, manifestou “pela manutenção da sentença objurgada no que tange à aplicação das sanções de cassação dos diplomas e, por conseguinte, dos mandatos dos Srs. JOSINIANE BRAGA NUNES e GLEYDSON NATO PEREIRA e à declaração da inelegibilidade de ambos e do Sr. MAURO CARLESSE por 8 anos em virtude da prática de abuso de poder político na campanha eleitoral de 2020”.

Por telefone, o advogado Adwardys de Barros Vinhal, que represente a prefeita Josi Nunes e o seu vice, Gleydson Nato, disse que vai aguarda o julgamento com firmeza e que a prefeita continua “serena em sua defesa”.

“Sobre o parecer lançado, a defesa da prefeita eleita Josi continua firme e serena em sua defesa. Pelas provas dos autos não se pode, com o devido respeito, embasar um decreto de condenação à perda de mandato outorgado massivamente pelo povo de Gurupi. As razões esposadas no recurso demonstram a total ausência de qualquer conduta que possa ser imputada a prefeita eleita, que pautou sua campanha com base na transparência dos ideais e confiança da população de Gurupi”.

“Vamos aguardar o julgamento com a firmeza da certeza de se ter feito uma defesa casada com a verdade dos fatos, onde será, invariavelmente, comprovado a retidão da conduta da prefeita Josi”, completou.

O advogado Juvenal Klayber, que representa o ex-governador, Mauro Carlesse, disse que seu cliente recebeu com tranquilidade o parecer do Procurador Regional Eleitoral.

“Geralmente é desta forma que ele se manifesta, mas a gente tem, absoluta confiança de que todas as provas que foram produzidas nos autos levam a crer de que não houve qualquer crime praticado. Nem pelo (ex) governador, muito menos, assim pode-se dizer pela prefeita e seu vice. Tenho absoluta convicção que o Plenário do TRE reformará esta decisão e trará justiça ao caso – que é o que a gente espera e é isso que já estamos trabalhando e continuaremos a trabalhar”, disse Juvenal Keyber.