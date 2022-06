por Wesley Silas

A prefeita Josi Nunes e seu vice, Gleydson Nato chegaram a ter seus respectivos mandatos em decisão do Juízo Eleitoral de 1º Grau com declaração da inelegibilidade de ambos e teve como embasamento distribuição de cestas básicas no período da campanha eleitoral de 2020 pelo Governo do Tocantins como ação de governo na pandemia.

“A justiça decidiu e a gente torce para que Gurupi cresça e continue crescendo com a gestão da prefeita Josi Nunes. Hoje o meu foco é representar Gurupi e as regiões sul e sudeste na Assembleia Legislativa como pré-candidato a deputado estadual e torço para que Gurupi, com esta decisão do TRE, possa crescer cada dia mais e que a prefeita Josi faça uma boa gestão e vamos colaborar, de qualquer modo, nesta gestão”, disse Eduardo Fortes.

“Gurupi é maior do que tudo”

Com foco na sua pré-campanha para deputado estadual, Eduardo Fortes (PSD) disse que a sua torcida é pela cidade, deixando de lado as picuinhas políticas.

“Gurupi é maior do que tudo e devemos pensar na nossa cidade. Com esta decisão do Poder Judiciário Eleitoral em manter o mandato da prefeita e do seu vice, a nossa torcida, não poderia ser outra, é para que Gurupi se supere no crescimento econômico e social. Para isso estaremos apoiando porque o mais importante é a cidade de Gurupi e a nossa população”, arrematou.

Questionado sobre se ele iria assinar recursos junto com Gutierres no Superior Tribunal Eleitoral (TSE) ele disse que não assinaria. “Eu não assino”, resumiu.

A fala de Eduardo Fortes acontece logo após o TRE/TO, por 6 votos a 1, ter reconhecido a ausência de ilegalidade e irregularidade na eleição municipal de Gurupi, confirmando a vontade do eleitor gurupiense no pleito de 2020.