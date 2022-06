por Wesley Silas

Além de tirar o peso do risco de ficarem inelegíveis pelo período de 08 anos, a prefeita Josi Nunes e seu vice Gleydson Nato se fortaleceram politicamente e terão a oportunidade de continuar projetos importantes como os que foram lançados na segunda-feira que deixará a cidade mais moderna sob medida para receber novos investimentos com o desafio de oferecer serviços com mais qualidade e capaz de contribuir com grandes transformações sociais.

“Eu vou continuar fazendo aquilo que eu amo e quero fazer em Gurupi para deixar grandes realizações como o meu pai e minha mãe Dolores fizeram”, avaliou a prefeita Josi ao comemorar a decisão, por unanimidade, do TRE, garantindo a revisão da decisão de 1ª Instância que determinou a perda de mandatos e a inelegibilidade dos dois e do ex-governador Mauro Carlesse.

“Não passaram de presunções e nesta seara não há como sustentar uma condenação”

Na manifestação, o relator do processo, o juiz Rodrigo de Meneses dos Santos, citou que a afinidade política entre Josi Nunes, Gleydson Nato com o ex-governador Mauro Carlesse é contrária ao entendimento do TSE e que as denúncias feitas pelos candidatos Gutierres Torquato e Eduardo Fortes não “passaram de presunções”, no caso do programa de governo na entrega de cestas básicas.

“Os recorrentes investigantes não provaram suas alegações. Elas não passaram de presunções e nesta seara não há como sustentar uma condenação”, manifestou o relator, Juíz Rodrigo Menezes. O voto do relator foi acompanhado pelos juízes José Maria Lima, Ana Paula Brandão Brasil, Delícia Feitosa Ferreira Sudbrack e pelos desembargadores Eurípedes do Carmo Lamounier e Helvécio de Brito Maia Neto, com divergências apenas do Juiz Gabriel Brum Teixeira. Contrariando assim a tese do advogado Solano Donato, que representou Gutierres Torquato e Eduardo Fortes, que na sustentação oral insistiu em vincular a imagem do ex-governador Mauro Carlesse.

“Importante deixar claro o DNA, as digitais de Mauro Carlesse na eleição de Gurupi. Isto foi demonstrado no processo em várias circunstâncias”, defendeu o advogado Solano Donato.

A defesa da Josi foi patrocinada pelos advogados Adwardys Vinhal; Vitor Hugo e Leandro Manzano, sendo que a sustentação oral foi feita pelo advogado Adwardys Vinhal.

“O resultado de ontem foi fidedigno com as provas dos autos. Sempre confiamos na justiça e na lisura do pleito. O voto foi respeitado!”

Para o vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, a campanha feita por ele com a prefeita Josi Nunes foi transparente e dentro da legalidade.

“Estávamos confiantes na Justiça. Fizemos nossa campanha transparente, no corpo a corpo, com sentimento e com o coração de 2 filhos Gurupienses que estão doando suas vidas por uma Gurupi melhor. Deus no comando sempre”, disse.