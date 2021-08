Share on Twitter

Cerca de 50 Policiais Federais cumprem 4 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão, nos estados do Tocantins, Goiás e DF, expedidos pela Justiça Federal do Estado do Tocantins.

Por Régis Caio

A investigação teve início após ampla divulgação pela mídia local de que, no dia 6/8/2021, assentados do acampamento “Maria Bonita” teriam sido vítimas de diversos crimes, como, ameaça, homicídio, sequestro, roubo, dentre outros.

O objetivo das medidas é colher elementos e provas que identifiquem todos os personagens envolvidos no atentado ao assentamento “Maria Bonita”, bem como impedir que outras ações criminosas ocorram em razão dos conflitos agrários na região.

Os investigados poderão responder, na medida de suas culpabilidades, pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, sequestro, incêndio, invasão de terra da União, esbulho possessório, roubo, invasão de domicílio, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, cujas penas máximas somam mais de 85 anos de reclusão.

Destaca-se que em razão da pandemia de COVID 19, foi adotada logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, visando preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.