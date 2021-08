Share on Twitter

O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (06), na zona rural do município de Palmeirante, norte do Tocantins, onde vivem cerca de 100 famílias que lutam pela Reforma agrária.

da redação com informações do AF Notícias

De acordo com a reportagem publicada no site AF Notícias, o acampamento faz parte da Gleba Anajá, localizada na Fazenda Navarro. A área seria pertencente à União, mas está sendo reivindicada por um fazendeiro que ganhou uma liminar para reintegração de posse na 2ª Vara Cível de Colinas do Tocantins.

No ataque, um morador identificado como Getúlio foi morto a tiros dentro da própria pelos supostos jagunços. Ele não morava especificamente dentro do acompanhamento, mas na divisa, contudo, tem familiares cadastrados no projeto de reforma agrária e dava apoio aos moradores. Inclusive teria sido feita uma reunião na residência dele.

Moradores do acampamento também foram arrancados de suas casas pelos jagunços, espancados e baleados, incluindo o cunhado do senhor Getúlio.