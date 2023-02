Por Wesley Silas

A imagem foi registrada 08 dias após ter ocorrido uma tragédia com uma Van da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Almas quando colidiu frontalmente com um caminhão, provocando a morte de 12 pessoas, sendo 04 homens, 07 mulheres e um bebê.

No caso do motorista da Van da Secretaria Municipal de Saúde de Peixe, a responsável pela pasta da saúde, Fabiana Pereira do Nascimento, disse à reportagem do Portal Atitude que o motorista responsável pela Van seria Aldeman, conhecido como Deman, teria sido afastado do cargo, assim que ela soube do caso.

Para este caso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), considera como infração gravíssima. Como penalidade, a multa para esse tipo de infração tem um diferencial e pode variar de R$ 1467,35 até R$3.000,00.