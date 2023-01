Share on Twitter

Por Wesley Silas

Segundo a nota o acidente aconteceu no trajeto de volta para Almas.

Comunicado Oficial

A Prefeitura de Almas, decreta luto oficial por três dias no âmbito municipal, em decorrência ao trágico acidente ocorrido na noite desta quarta-feira, 25 de janeiro, por volta das 20h, na rodovia TO 280, próximo ao município de Natividade, envolvendo o veículo oficial Van da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município, que fazia o transporte de pacientes almenses para a realização de exames e consultas médicas em Palmas. O acidente aconteceu quando o veículo concluía o trajeto de volta para Almas.

Lamentavelmente morreram: 04 homens, 07 mulheres e um bebê no local do acidente. Outros dois pacientes do sexo masculino, foram socorridos e encaminhados aos Hospitais de Natividade e Porto Nacional (ambos passam por atendimento médico).

A Prefeitura deslocou equipes da gestão municipal para o local do acidente, bem como para acompanhar a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal (IML) de Natividade, oferecendo todo suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas, assim como para os pacientes que estão hospitalizados.

Esclarecemos que os corpos das vítimas permanecem no IML de Natividade, aguardando realização de exames para serem liberados para o serviço funerário e, assim que ocorram as liberações, informaremos o horário dos velórios e sepultamentos.

Lamentamos profundamente essa tragédia que vitimou 12 cidadãos do nosso município. O prefeito Waguinho, vice-prefeito Neri e secretário municipal de saúde, Jurimar Trindade, estão acompanhando pessoalmente toda situação, se solidarizam com os familiares das vítimas, colocando-se à disposição de todos.

Pedimos que neste momento de dor e em respeito às famílias das vítimas, para que não sejam compartilhadas imagens com exposição dos corpos, lembrando que tal atitude, configura em crime especificado no artigo 212 do Código Penal Brasileiro, com previsão de detenção de um a três anos e pagamento de multa.

Que Deus traga conforto para todos os almenses neste momento de tamanha dor.

Almas, Tocantins 26 de Janeiro de 2023.