Imagens de festas registradas por moradores de Formoso do Araguaia e Dueré mostram total falta de comprometimento de jovens e da fiscalização em barrar aglomerações no momento em a população, em especial os comerciantes de Gurupi, cortam na carne para estancar novos casos da Covid-19. “As festas nunca acabam, daí os números do COVID aumentam e ficam querendo fechar comércio, escolas, igrejas. É uma vergonha e ninguém faz nada”, relatou um morador de Dueré ao Portal Atitude sobre o cenário ocorrido em um dos 18 municípios que fazem parte da região de saúde da Ilha do Bananal que descarregam suas demandas da saúde pública em Gurupi, onde as taxas de ocupações de UTIs/Covid-19 do Hospital Regional de Gurupi e da UPA-24hs e chegaram a 100%.

por Wesley Silas

Neste momento quase todos os gurupienses conhecem e sofrem ao acompanhar casos de amigos ou parentes contaminados com a Covid-19, alguns deles leves, outros internados em leitos clínicos com parte dos pulmões comprometidos, existem ainda os casos mais sensíveis de internações em UTIs/Covid-19 com pessoal entubadas, sem o direito de visita de parentes num cenário de total descontrole da infecção que só o tempo poderá cicatrizar as dores desta ferida que muitos ainda não sentiram e não acreditam.

Uma das medidas tomada pela Prefeitura de Gurupi foi a publicação do Decreto nº 489 com novas medidas restritivas suspendendo atividades não essenciais, gerando protesto de comerciantes e pedidos de entidades como ACIG e CDL em defesa da flexibilização do comércio, diante da gravidade da crise econômica que assola todo país.

Neste momento sensível para a saúde e economia, vídeos gravados nas cidade de Dueré e Formoso do Araguaia mostraram a falta de controle sanitário, onde muitos jovens se refugiaram em aglomeração sem nenhuma preocupação de evitar propagar a doenças e piorar a situação na madrugada de sábado, 06, para este domingo.

“Estamos em uma cidade sem lei e sem fiscalização. Estamos com esse som das 8h até agora. Polícia ausente da cidade, os fiscais que eram para fiscalizar e denunciar, não fazem seu serviço por serem amigos dos irresponsáveis dos carros de som. E ficam constrangidos em denunciar. Lastimável essa situação”, disse um morador de Dueré ao Portal Atitude.

O mesmo aconteceu em Formoso do Araguaia onde um motorista revoltado com a situação chegou a grava um vídeo para mostrar o descaso na cidade considera como Portal da Ilha do Bananal.

Números

Boletins Epidemiológicos da última sexta-feira, 05, apontam que em Dueré possuía três casos ativos e 05 casos suspeitos e em Formoso do Araguaia havia 50 pessoas em tratamento e no Boletim da Sesau do sábado registrou 15 novos casos no portal da Ilha do Bananal.