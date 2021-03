Share on Twitter

Durante a tarde desta sexta-feira (05) uma carreata foi feita pelo centro da cidade em protesto ao decreto municipal publicado nesta semana pela prefeitura de Gurupi. Em nota a Prefeitura informou “que todo cidadão tem o direito de se manifestar e que respeita o movimento, desde que seja de feito de forma pacífica e ordeira”.

Empresários e trabalhadores autônomos de Gurupi realizaram uma carreata em protesto ao decreto municipal que endurece as medidas de combate à Covid-19. O novo texto começa a valer no sábado (6) e segue em vigor até o dia 14 de março, um domingo.

“Estamos revoltados com este decreto da prefeitura que pede o fechamento do comércio e queremos a revogação do mesmo”, disse o empresário Divônio Morais.