Por Wesley Silas

O Fazendão se tornou uma das maiores empresas do Agronegócio na região Central do País, e segundo o diretor Comercial do Fazendão Agronegócio, Oswaldo Barcellos, a empresa movimenta por ano mais de R$ 3,5 bilhões, gera mais de R$ 45 milhões de ICMS por ano e emprega mais de 700 pessoas.

“Nós vamos implementar aqui o transbordo de farelo de soja par otimizar o nosso frente e a nossa logística e assim produzir como mais eficiência. Vamos manter um Armazém aqui na faixa de 40 mil toneladas para exportação e transportar mais de 20 toneladas dia para o Porto de Santos”.

Durante apresentação do novo projeto ao governador Wanderlei Barbosa, o vice-governador Laurez Moreira e a prefeita Josi Nunes, o sócio-administrador da empresa Volney Aquino Santos, defendeu a importância da construção de uma Alça Viária ligando a BR-153 a BR-1242, via Pátio da Ferrovia Norte Sul.

“Um pedido que a gente faz é interligar a BR-153 com a BR 242 porque vamos produzir o farelo de soja aqui, vamos levar para ferrovia no município de Gurupi e estes caminhões vão passar pelo Centro da cidade”, disse Volney ao anunciar a inauguração do empreendimento para o mês de setembro de 2023.

Durante o lançamento da pedra fundamental do empreendimento, o governador Wanderlei Barbosa destacou a importância das parcerias entre o Estado, Governo Federal e Municipal. Ele destacou a importância da construção da alça viária ligando as duas rodovias federais ao Pátio de ferrovia Norte-sul, por meio de uma alça viária.

“É de interesse de todos que investimentos sejam feitos para diminuir o índice de desemprego no país e fortalecer a economia no setor empresarial e industrial. Eu sei que o Fazendão tem um faturamento anual de mais de R$ 3 bilhões e eu quero que chegue a R$ 10 bilhões. Distribuir uma cesta básica é um paliativo, mas deve-se oferecer a dignidade para a comunidade por meio da força do emprego”, defendeu o governador.

Terminal de Cargas da Porto Seco em atraso gera prejuízos

Habilitada para operar o Terminal de Cargas de Gurupi da Ferrovia Norte-Sul de Gurupi, por meio de leilão de Concessão de Uso Mediante Condições Especiais, desde janeiro de 2016, a empresa Porto Seco Centro-Oeste S/A, sediada em Anápolis ainda não conseguiu colocar em operação o terminal no Pátio de Integração Intermodal de Gurupi. Conforme matéria publicada no Portal Atitude fundamentada em publicação do Diário Oficial da União da época, a Porto Seco teria o prazo de um ano, a contar da publicação no DOU do Contrato firmado, para colocar em operação, pelo menos, um terminal, mantendo o transporte mínimo de 294.000 t/ano e a partir do segundo a produção mínima anual deve passar a 500.000 toneladas. O que não aconteceu até hoje, obrigando assim o interessados a buscarem novas alternativa para o uso da ferrovia, conforme disse a prefeita de Gurpi , Josi Nunes quando ela citou que ficou sabendo da intenção do Fazendão Agronegócio investir R$ 45 milhões em Gurupi durante a última Agrotins em conversas com o empresário Volney Aquino, que alegou falta de área no pátio da ferrovia Norte-sul em Gurupi.

“Por ser um projeto de desenvolvimento para Gurupi e região sul do Tocantins não foi necessário fazer desapropriação, as duas partes se entenderam, o empresário Wolney comprou a área do fazendeiro e agora inicia os investimentos com apoio dos entes Municipal, Estadual e Federal. Por isso é importante dizer que demos nossa contribuição numa ação de grande importância para região. Este empreendimento vai viabilizar a plataforma multimodal de Gurupi pois é o pontapé inicial” disse a prefeita.

O vice-governador, Laurez Moreira, também questionou o atraso na liberação do Terminal de Cargas de Gurupi da Ferrovia Norte-Sul de Gurupi pela empresa Porto Seco Centro-Oeste S/A.

“O polo de cargas na ferrovia Norte-sul é um grande gargalo e, infelizmente na época em que construiu a ferrovia Palmas saiu na frente, Gurupi ficou para trás, enquanto os outros (municípios) foram consolidando e a nossa situação foi ficando complicada. Teve um grupo de Anápolis que ganhou a licitação e infelizmente não investiram na obra e não fizeram o que precisava ser feito. Graças a Deus Gurupi tem um dos melhores empresários do Brasil que trás emprego e oportunidades”, disse o vice-governador.

Em setembro de 2021 a empresa GTA Ecocidades manifestou interesse para embarcação de 12 a 30 mil toneladas de manganês, extraídos em Paranã por mês, no Terminal Multimodal de Gurupi da Ferrovia Norte-Sul (FNS) conectando a malha do corredor centro-norte e interligado ao Terminal da Copi no Porto de Itaqui (MA) para transporte de minério, o que não foi possível concretizar após entraves com a companhia de logística VLI.

“Hoje no município de Paranã temos ativo a maior via de utilização de exploração de minério de manganês do Brasil e são 720 mil toneladas ano de direito de exploração comercial, nós temos requerido no Tocantins mais de 22 mil hectares de direitos minerários, temos direito minerários de ferro que já tem G1 protocolada no município de Paranã de 300 mil toneladas, estamos gerando 210 empregos diretos no Tocantins”, disse na época o presidente da empresa GTA Ecocidades Alexandre Torres.