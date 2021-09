Por Wesley Silas

Atraídos pela logística e pelo potencial do minério e do agronegócio, empresários estão com atenção voltadas para o Parque Multimodal da Ferrovia Norte-sul em Gurupi, tem como como concessionária a empresa Porto Seco. Um dos entraves está na companhia de logística VLI responsável pelo ramal ferroviário para conectar a malha do corredor centro-norte e interligado ao Terminal da Copi no Porto de Itaqui (MA) para transporte de minério.

“Hoje foi o primeiro passo e o segundo passo é irmos atrás do ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes de Freitas, assim como da ANTT e da Valec para que nós possamos sensibilizá-los. Para isso, nós vamos usar toda a força que nós possamos ter para que este carregamento do ponto do terminal de Gurupi possa acontecer e que tenhamos neste terminal uma outra realidade e não este espaço vazio e esta é a nossa luta e um dos nossos focos da nossa gestão”, disse a prefeita Josi Nunes em entrevista ao Portal Atitude.

Segundo a prefeita agora a VLI não pode justificar a falta de produtos em grande quantidade para viabilização do uso do Terminal Multimodal de Gurupi da Ferrovia Norte-Sul (FNS).

“A Porto Seco tinha colocado o volume dos produtos que a VLI não poderia ter viabilidade econômica para vir aqui e buscar quantidade pequena, mas agora isso cai por terra porque só de manganês serão mais de 150 mil toneladas e com isso este critério já está sendo adotado. Agora a Ecocidade fez uma proposta para VLI e no próximo dia 04 eles estarão sentando à mesa porque é a Ecocidade que também tem que fazer um contrato com a VLI para que a locomotiva possa vir e transportar seus produtos. Nosso papel é fazer esta mediação e articulação para que isso torne realidade”, explicou Josi Nunes.

A participação dos senadores e deputados federais do Tocantins será importante para sensibilizar a VLI.

“Infelizmente hoje é uma quinta-feira e temos matérias importantes sendo votadas no Congresso Nacional e eles justificaram que não poderiam vir, mas estão mobilizados, principalmente o nosso senador Eduardo Gomes e do deputado federal Gaguim que têm feito toda esta ação, mas todos os outros parlamentares estão sensíveis e defendem esta causa e é isso que vamos procurar a partir da semana que vem”, disse e prefeita.

Ela comentou ainda sobre o empenho do governador Mauro Carlesse em defesa do Terminal Multimodal.

“Nosso governador Mauro Carlesse está totalmente comprometido e ele já esteve comigo, com a Porto Seco e com o ministro Tarciso há alguns meses e hoje o nosso secretário Tom Lyra está representando o governador, mas ele estará conosco em toda esta caminhada”, disse.

Segundo o diretor de Operações do Grupo Porto Seco, Everaldo Fiatkoski, se tudo der certo, a previsão é de que as operações comecem em novembro deste ano.

“O contrato de hoje assinala o início de grandes possibilidades para Gurupi, temos a certeza de que a região pode se tornar o maior polo de cargas e de movimentação de mercadorias, incluindo o transporte de minérios. O contrato assinado é de suma importância não apenas para a Ecocidades, mas para toda a cadeia produtiva que poderá fazer uso desta logística de distribuição por meio do transporte ferroviário”, apontou Everaldo Fiatkoski.

Já o secretário Tom Lyra, pontuou que a assinatura deste contrato vem ao encontro das ações e diretrizes da gestão, que tem investido na melhoria e na expansão da infraestrutura e da logística no Tocantins.

“Temos um Estado que está localizado no corredor central do Brasil, e grande parte de tudo o que é produzido passa pelo Tocantins. Tendo isso em vista, o governador Mauro Carlesse tem fomentado o potencial logístico para atrair novas empresas e assim contribuir para que novos postos de trabalho sejam criados em todos os municípios”, arrematou.

Desenvolvimento econômico e maior exploração de minério de manganês do Brasil

O presidente da empresa GTA Ecocidades informou que a projeção é que sejam embarcadas de 12 a 30 mil toneladas por mês no terminal, o contrato terá vigência de 5 anos. Ele explicou que Ecocidade atua no Tocantins há 24 meses e emprega mais de 200 empregos diretos em Paranã.

“Hoje no município de Paranã temos ativo a maior via de utilização de exploração de minério de manganês do Brasil e são 720 mil toneladas ano de direito de exploração comercial, nós temos requerido no Tocantins mais de 22 mil hectares de direitos minerários, temos direito minerários de ferro que já tem G1 protocolada no município de Paranã de 300 mil toneladas, estamos gerando 210 empregos diretos no Tocantins”, disse.

Segundo ele, somente neste ano a empresa investiu no Tocantins R$ 10,8 milhões em plantas de beneficiamento de minérios de trabalho de exploração e que está buscando junto ao Naturatins a liberação a primeira planta de sinterização de manganês do estado do Tocantins que deverá ser implantada no pátio de Gurupi.