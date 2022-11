Por Wesley Silas

O anúncio da recuperação judicial acontece, praticamente, um ano após o diretor presidente do Grupo e, então pré-candidato ao governo do Tocantins, Edson Tabocão – ter anunciado novos investimentos que chegariam a R$ 150 milhões. Tais investimentos incluiriam novos postos de gasolina em Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Gurupi e Palmas, num total de R$ 35 milhões investidos; além da compra de 40 novos caminhões para atender o Tocantins, num total de R$ 40 milhões; reforma do Posto Tabocão 89, na rodovia BR-153, com investimento de R$ 10 milhões; construção de seis TRRs (Transportadores Revendedores Retalhista), em que serão investidos R$ 30 milhões e ampliação da mineradora, com investimento total de 5 milhões.

Passados, praticamente, 11 meses e 10 dias, o mesmo grupo é alvo de denúncias de demissões coletivas por funcionários que alegaram, em reportagem ao Mais Goiás, que a empresa não teria condições de realizar o acerto dos trabalhadores.

“Nós fomos avisados na segunda-feira (14) que eles não têm verba para pagar os funcionários. Que tem dentro de um ano para realizar todos os pagamentos, mas não estão sendo claros o suficiente com a gente”, contou a site Mais Goiás.

O que diz o grupo Tabocão diz que ingressou no dia 09 de novembro procedimento de Recuperação Judicial.

“O objetivo desse procedimento é garantir a continuidade das atividades do Grupo, permitindo ainda a adoção de melhorias internas, o aumento de eficiência e a reorganização de suas dívidas e obrigações já vencidas no atual momento de mercado”, diz a nota.

Confira a íntegra do Comunicado:

Comunicado

Aos nossos colaboradores, fornecedores e parceiros de negócios:

O Grupo Tabocão ingressou ontem, 9/11/2022, com procedimento de Recuperação Judicial.

O objetivo desse procedimento é garantir a continuidade das atividades do Grupo, permitindo ainda a adoção de melhorias internas, o aumento de eficiência e a reorganização de suas dívidas e obrigações já vencidas no atual momento de mercado.

A adoção do procedimento não altera as atividades correntes e futuras, para as quais contamos com a manutenção do apoio e a colaboração de todos nesta etapa desafiadora, mas necessária para o Grupo.

Para que fique claro, no momento o Grupo se encontra proibido por lei de efetuar o pagamento das dívidas anteriores ao pedido (ou seja, aquelas originadas até ontem), mas os próximos serviços e bens prestados a partir de hoje serão pagos normalmente.

Criamos um e-mail específico para direcionar e centralizar as questões envolvendo a recuperação judicial e esclarecer eventuais dúvidas dos senhores, [email protected]

Agradecemos a todos pela parceria ao longo dos anos e nos colocamos à inteira disposição para esclarecimentos.

O Grupo Tabocão reafirma seu compromisso empresarial e social e está confiante em sua plena recuperação com o apoio de todos.

Att,

Departamento de Compras

Infraestrutura Tabocão

Diretoria Tabocão