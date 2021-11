Por Redação

Essas unidades somam investimento total de R$ 15 milhões. A compra de 40 novos caminhões para atender o Tocantins, num total de R$ 40 milhões; a reforma do Posto Tabocão 89, na rodovia BR-153, com investimento de R$ 10 milhões; construção de seis TRRs (Transportadores Revendedores Retalhista), em que serão investidos R$ 30 milhões e ampliação da mineradora, com investimento total de 5 milhões.

Está prevista também, a criação de escritório na cidade de Houston, TX, EUA, para importação de combustível para o Tocantins, com investimento total de 15 milhões. O combustível virá por navio até Belém e depois segue de barco até Praia Norte, região do Bico do Papagaio no Tocantins.

No total, o plano de expansão do Grupo Tabocão prevê recursos na ordem de R$ 150 milhões, sendo 50% de capital próprio e 50% oriundos de financiamento junto ao Banco da Amazônia. Os investimentos irão gerar 500 novos empregos diretos e 0 Grupo tem, atualmente, mais de 2 mil colaboradores.