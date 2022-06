por Wesley Silas

Desta vez, ela juntamente com a empresária Suely da Farmácia Modelo e Drª Bruna e jovem Josevan, contribuíram na decoração da sua vizinha Cida que montou um espetinho para fortalecer a renda familiar.

“A Villa dos pescadores é parceira, pois são essas pessoas que podem transformar essa cidade em um lugar mais agradável e receptivo”, avalia Cláudia Valle.

Aparecida Lopes Pereira, 42 anos, conhecida como dona Cidinha, cuidava apenas dos afazeres domésticos como esposa de pescador e barqueiro, Broco e mora de Peixe há 27 anos onde teve 4 filhas. “Ela montou o espetinho pra buscar uma renda é porque acredita no turismo do Peixe”, avalia Cláudia Valle.

O Espetinho da Cida será inaugurado nesta quinta-feira, 09, e fica localizado na Avenida João Visconde de Queiroz, em frente a Villa dos Pescadores. Uma ótima dica aos turistas e peixenses que querem conhecer este ambiente harmonioso com boa comida.

A intervenção no ambiente do Espetinho da dona Cidinha combina como a nova Peixe que está despertando por meio da iniciativa privada como a restauração do casarão da Praça Levy de Queiroz, construído no ano de 1917 pelo pai do presidente da Associação Agropecuária, Comercial e Industrial de Peixe – ACIPE, Graciomário de Queiroz, em que as casinhas vizinhas ao casarão receberam pinturas diferentes que alteram o estado de espírito e cria uma nova atmosfera, após a iniciativa da Secretária de Turismo do Município, Rosa de Fogo, para fomentar o turismo, não só nas praias do Rio Tocantins, mas por meio dos atrativos na cidade para melhorar a renda e a auto-estima dos moradores com mais qualidade de vida.