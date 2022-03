por Wesley Silas

A reativação e a escolha da nova diretoria da Associação Agropecuária, Comercial e Industrial de Peixe – ACIPE aconteceu na última quinta-feira, 17, na Câmara Municipal de Peixe e teve a participação empresários, do prefeito de Peixe, Augusto César, dos ex-presidente da entidade, Fransérgio e José Domingos, da Secretária de Turismo Rosa de Fogo e da nova diretoria da entidade – que teve seu estatuto modernizado e adequado às novas propostas de criar um ambiente favorável para estimular o comércio por meio do agronegócio, agroindústria e do turismo com projetos voltados ao setor da economia criativa dando visibilidade aos potenciais naturais e culturais que o município oferece.

O prefeito de Peixe, Augusto Cesar, destacou a experiência citadas pelo empresário Graciomário Queiroz em entidades que ele ajudou a fundar no Tocantins, como SINDUSCON-TO, Sebrae, Fieto e fora do estado como diretor da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra) e membro da diretoria do SEBRAE Nacional.

“É muito bom ver a reativação da Associação para fortalecer o comércio do município. Vamos incentivar as compras dentro do município e aumentar a participação no comércio de Peixe nas compras governamental. A nossa cidade é conhecida por ser uma cidade de turismo e precisamos colher porque o turismo pode trazer oportunidades de geração de emprego e renda”, disse o prefeito de Peixe, Augusto Cesar. Em seguida completou: “Nós estamos vendo nosso município sendo procurado por pessoas de fora e a nossa cidade ainda se encontra adormecida e precisamos acordar”.

O novo presidente da ACIPE, Graciomário de Queiroz, faz parte de uma família pioneira de Peixe que chegou ao município no ano de 1.817 e teve como desbravador o seu bisavô Eliseu Canguçu, juntamente com o seu tio avô, Pedro Pinheiro de Queiroz que fincaram suas raízes no município.

“Aqui nasceram os meus avós maternos e paternos, aqui nasceu meu pai Benevenuto de Queiroz e minha mãe Jacira de Queiroz, aqui nasceram todos os meus irmãos e aqui eu nasci em 1948. Continuamos contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade, assim como contribuímos para a criação e desenvolvimento do Estado do Tocantins”, disse.

Graciomário disse que a ideia de assumir a ACIPE surgiu quando ele acompanhava a restauração das obras do casarão da família, localizado na parte histórica da cidade, construído no ano de 1917 pelo seu pai.

“A construção do casarão atende um pedido do prefeito Augusto César, porque prometi a ele que eu iria restaurar o casarão e fiz compromisso com a secretária de Turismo, Rosa de Fogo, que ali seria um ponto turístico da nossa cidade. Trabalhado neste projeto eu percebi que nós temos a oportunidade de ajudar no desenvolvimento desta cidade e comentando com alguns empresários, a Suely nos alertou que tinha uma associação com espírito parecido e que funcionava aqui em Peixe e me passou o contato do Fransergio e eu liguei para ele e se colocou, prontamente, à disposição para que a gente pudesse juntar esforços”, disse.