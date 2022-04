por Wesley Silas

A obra custou aproximadamente R$ 4,5 milhões, mas foi inaugurada em dezembro de 2020 sem estar concluída e com falhas no projeto, como falta de drenagem da água da chuva, falta de caixas de gordura, sistema de gás, rebaixamento da energia elétrica, entre outras questões. A atual gestão precisou fazer um aditivo de quase R$ 180 mil para entregar as chaves para 53 permissionários que, desde dezembro passado, estão autorizados a iniciar suas atividades comerciais nos boxes do mercado, açougues e bares externos no final do mês de dezembro de 2021.

No entanto, dos 27 boxes internos do mercado Municipal, apenas 04 estão sendo usados e os demais permissionários, até então, não colocaram seus estabelecimentos ao custo simbólico de R$ 190,00 mensal, ao mesmo tempo em que muitas pessoas aguardam na fila na espera de um destes espaços que estão desocupados.

Outro problema que o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente da Prefeitura de Gurupi, Pedro Dias, não consegue resolver há mais 16 meses representando a pasta é a conclusão da parte da Praça de Alimentação com reparos na substituição da tubulação de água e canalização de gás de cozinha.

Caso fosse trocado o setor público pelo privado, o mau desempenho de secretários de uma gestão pública seria motivo expulsão por insuficiência de desempenho.