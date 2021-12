A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, entregou nesta quarta-feira, 22, as chaves da primeira etapa da obra de reforma e ampliação dos boxes do Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas, o Mercado Municipal Clemente Ciel dos Santos. A obra ainda não está totalmente concluída, entretanto, o início das atividades era anseio dos comerciantes, que receberam também o termo de permissão para uso do local.

Foram entregues as chaves para 53 permissionários que poderão iniciar suas atividades comerciais nos boxes do mercado, açougues e bares externos. A praça de alimentação só será aberta quando a obra estiver totalmente concluída.

A obra custou aproximadamente R$ 4,5 milhões, mas foi inaugurada em dezembro de 2020 sem estar concluída e com falhas no projeto, como falta de drenagem da água da chuva, falta de caixas de gordura, sistema de gás, rebaixamento da energia elétrica, entre outras questões. A atual gestão precisou fazer um aditivo de quase R$ 180 mil para entregar a primeira etapa da obra.

A Prefeita Josi Nunes afirmou que os 53 comerciantes, que receberam as chaves, estão em locais que não serão comprometidos pelas falhas do projeto inicial, portanto, já podem iniciar suas atividades. Informou também que a conclusão total da obra está prevista para ocorrer dentro de três meses.

“Vamos verificar se faremos o restante com execução própria do município ou se faremos um novo processo licitatório para esses ajustes. Estarão funcionando açougues, camelódromo e agora o mercado, mas a praça de alimentação terá que aguardar concluir e aí sim faremos uma grande festa de inauguração para a comunidade de Gurupi”, disse a prefeita.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, falou sobre a importância da entrega das chaves para abertura de parte dos pontos comerciais do mercado. “A entrega dessa primeira etapa é importantíssima sobre diversos aspectos, entre eles, o econômico, o social e até cultural, afinal de contas, o mercado municipal tem sua importância histórica e faz parte da cultura de cidades do interior do Brasil. Então essas famílias que hoje recebem as chaves dos seus pontos comerciais vão atrair clientes e contribuir para a movimentação da microeconomia local”, relatou.

Para o representante dos permissionários do mercado, Max Leão, receber as chaves foi um momento importante que encerra uma espera de dois anos dos comerciantes. “É com muita alegria que a gente recebe essas chaves. É uma obra que aguardamos há dois anos, então a maioria do pessoal estava parado durante muito tempo e hoje estamos felizes, pois voltaremos a trabalhar normalmente”, comentou.

Daniel Soares, que é presidente da Associação dos Feirantes, enalteceu a sensibilidade da gestão, que ouviu os anseios da classe. “O nosso sentimento de gratidão é enorme, pois estávamos esperando isso há muito tempo. A Prefeita Josi Nunes esteve aqui várias vezes para nos explicar a situação da obra, o que estava sendo feito e porque ainda não teria inaugurado, pois teve vários problemas com a empresa responsável, e a gente entendeu, esperamos e agora recebemos nossas chaves”, disse.

Presenças

Os vereadores Ivanilson Marinho, Cesar da Farmácia, Ronaldo Lira, Leda Perini, Colemar da Saborelle, Rodrigo Ferreira e Davi Abrantes prestigiaram a solenidade de entrega das chaves.