Atraída pela alta incidência de radiação solar e pluviosidade ideal para produção de soja e pelo potencial turístico religioso e rural envolvendo um grande lago e o Rio Tocantins, a importância da pavimentação da TO-365 começou a ser compreendida como uma obra que envolve, praticamente, toda a região sul do Tocantins e na esperança da conclusão não seja “conversa mole para político embromador”, como disse o escritor e estudioso da história do Tocantins, Moura Lima em entrevista ao Portal Atitude.

por Wesley Silas

A obra de pavimentação iniciou em setembro de 2021, época em que o atual governador, Wanderlei Barbosa enfatizou a questão da mobilidade ao reforçar a importância da rodovia. “Quem precisar se deslocar, vai ter muito mais facilidade e segurança. As pessoas estão acreditando no desenvolvimento a partir dessa obra e a recuperação econômica do Estado nos permite andar em rodovias de qualidade”, ressaltou.

Após o início das chuvas o Governo do Tocantins paralisou a obra e, conforme produtores rurais, a assinatura do ato do retorno da obra está marcado para acontecer no dia 02 de maio em um evento que contará com a presença do governador Wanderlei Barbosa na Trevo da Praia. Para festejar o retorno da obra, um grupo de 60 produtores rurais pretendem promover um grande almoço na Fazenda Boa Vista localizada a 8km do Trevo da Praia.

A obra de execução rodoviária, terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte corrente para implantação da Rodovia TO-36, entre a BR-153 ao KM 50 no Trevo da Praia continuará sendo feita pela empresa Consórcio Gurupi, vencedor da licitação no valor de R$ 68.609.543,21.

Potencialidade da Região

Segundo apurou o Portal Atitude, a região do Trevo da Praia chove em média 1.800 milímetros ao ano, bem distribuída, possibilitando duas colheitas ao ano ( soja e safrinha), e por essa razão vem atraindo muitos investidores do agronegócio de diversas regiões do país, trazendo tecnologia, gerando empregos, divisas e desenvolvimento para a região.

O turismo é outro potencial da região por meio das riquezas do Rio do Tocantins e valores da cultural regional como o famoso Festejo do Divino Pai Eterno. Para fomentar este segmento a Prefeitura de Gurupi está propondo a criação de chácaras recreio no Trevo da Praia visando o aproveitamento de todo o potencial turístico dos 17 km de margem na extensão do Rio Tocantins que passa pelo município de Gurupi.