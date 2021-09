O escritor e estudioso da história do Tocantins comentou a importância da construção de mais 50 km da Rodovia TO-365, no entroncamento que liga a BR-153 (Gurupi) ao Trevo da Praia e ao acesso à balsa.

“A chegada da pavimentação da rodovia TO-365, representa um sonho acalenta a mais de 45 anos, erodido por promessas demagógicas dos governos anteriores, que só agora é materializado, na atual gestão do governo Carlesse. Simbolicamente, representa a restauração da dignidade de uma região, menosprezada ao longo dos anos, e que sinaliza um potencial enorme no escoamento econômico da produtividade agropastoril para Gurupi, com a integração da ferrovia Norte-Sul, e amplia os horizontes para a expansão turística às margens do Rio Tocantins, e a futura construção da hidroelétrica de Ipueiras.”, Asseverou.

Ele destacou o ceticismo dos que não acreditavam na concretização da rodovia alimentada por políticos “embromadores”.

“O momento é de alegria para os que acreditaram e de assombro para os céticos, com o progresso chegando à região e a valorização da propriedade rural; mas, também, para lembrarmo-nos da iniciativa do Comandante Jacinto Nunes, que transformou o antigo caminho das tropas, e trilheiros das antas, na rodovia-GO, (hoje TO-365), no governo Iris Resende, que na época prometeu asfaltá-la, porém por questiúnculas políticas declinou do compromisso. De lá para cá, só foi conversa mole de beira de estrada de político embromador.”.

O procurador da República, Lusmar Soares Filho, lembra que sua família permanece na região do Trevo da Praia há mais de 50 anos, tendo adquirido a propriedade por meio de cessão de direito de posse do Senhor João de Melo, por incentivo do então prefeito municipal Joaquim Pereira da Costa, que também tinha propriedade na região.

“Naquela época não havia estradas, os meios de transporte eram precários, ou seja, em “trieiros” de animais. Quando o então prefeito eleito Joaquim Pereira da Costa tomou posse, em 31 de janeiro de1970, e após ter assumido compromissos com o povo da região, adquiriu um trator D-50, com recursos da Prefeitura, e autorizou o então Secretário de Obras, vice Prefeito Adelmo Aires Negre, a abertura da tão sonhada estrada, tirando o povo do isolamento e permitindo o acesso àquela região”, lembra Lusmar.

Praia do Jacaré

Segundo ele, a máquina operada para execução dos serviços foi por meio do servidor municipal Manoel Machado

“A partir daí, surgiu a Praia de Jacaré que, por muitos tempos, as famílias de Gurupi frequentavam quando das férias escolares do mês de julho, que era a maior atração turística da nossa cidade. Posteriormente, já na gestão do Prefeito Jacinto Nunes da Silva, a estrada foi toda reformada com adequação de seu trajeto, melhorando a sua topografia. Daí surgiu a Praia do Croá, frequentada até os dias atual”, disse. “A melhoria da estrada oportunizou a exploração de areia do rio Tocantis pela empresa Paraneponema”, completou.

Dado a importância da ligação dos municípios da Gurupi, Aliança, Brejinho de Nazaré, Peixe, Ipueiras, Silvanopolis e São Valério, a estrada foi transformada na TO- 365, mantida pelo DERTINS.

Título definitivo

Os moradores do Trevo da Praia sempre lutaram para ter o título definitivo de suas terras, pois só tiveram o direito de posse e, em 1972, o então Governador do estado de Goiás, Leonino Di Ramos Caiado, iniciou os trabalhos de regularização fundiária das terras da região, por meio da Delegacia do IDAGO de Araguaína, com o cadastramento de todas as posses, seus ocupantes e a área de cada propriedade.

Posteriormente, os títulos definitivos posses entregues na gestão do então governador Irapuan da Costa Júnior, em solenidade na Igreja da matriz do então povoado de Figueiropolis, na época norte de Goiás, por iniciativa do prefeito de Peixe Adsom Figueiras, foram entregues 360 títulos pelo governador, compreendendo os municipios de Gurupi, Alvorada e Peixe. Atualmente, a região do Trevo da Praia tem uma importância socio-economica muito grande para o município da Gurupi, devido a fertilidade dos solos para o desenvolvimento da pecuária e agricultura mecanizada.

Fortalecimento no Agronegócio

Segundo apurou o Portal Atitude, a região do Trevo da Praia chove em média 1.800 milímetros ao ano, bem distribuída, possibilitando duas colheitas ao ano ( soja e safrinha), e por essa razão vem atraindo muitos investidores do agronegócio, de diversas regiões do país, trazendo tecnologia, gerando empregos, divisas e desenvolvimento pra região.

“A iniciativa do governo em pavimentar a TO-365 vai dar uma alavancada no desenvolvimento econômico da região, principalmente no agronegócio, na exploração do potencial turismo e, é claro, na qualidade de vida do povo de região. As terras vão valorizar e atrair investimentos de forra, além de possibilitar o escoamento da produção” destaca Lusmar.

Ele lembra que a reivindicação da estrada é desde o final dos anos 50, com a emancipação política do município de Gurupi.

“Os moradores da região tinham que se deslocar de tropas, uma vez por ano, numa marca de 45 dias, para venderem clinas de animais, couros e penas de Ema, trocando esses produtos por sal, querosene aguardente, Paula contra e outros bens.de consumo, assim dizia seu Jove Maria ( in memoriam), um dos pioneiros da região”, disse Lusmar

“É um sonho que vai ser realizado e que vai satisfazer muito o pessoal do Trevo da Praia”

De acordo com a moradora e professor da região, dona Nonata, que mora no Povoado do Trevo há 35 anos, quando ela chegou na comunidade as estradas eram precárias e não existiam transporte coletivos (ônibus) e depois as primeiras linhas eram precárias.

“Foi aumentando o número de moradores e com isso a intensidade da estrada também, porém a situação sempre precária. Agora temos muito plantios de soja e aumentou o movimento dos caminhões em bitrens e as estradas ruins não ajudam . Sempre tivemos expectativas de melhorias da TO-365 e, com o nosso governador, Mauro Carlesse, inclusive quando ele foi eleito teve apoio total de todo povoado do Trevo da Praia e região e Gurupi também, prevendo esta estrada, pois se tornou uma promessa de palanque e nós todos confiramos e acreditamos” disse a moradora.

Para ela a assinatura do contrato de pavimentação é uma oportunidade para os moradores começar a realizar um grande sonho.

“Todos que passam pela TO-365 passam estragando seus automóveis, sem contar com a poeira e agora e expectativa está grande para transportar nossos produtos e a melhoria vai ser muito grande. É um sonho que vai ser realizado e que vai satisfazer muito o pessoal do Trevo da Praia e de Gurupi e região. Eu tive este privilégio de vir acompanhando o sofrimento deste pessoal e nosso, porém agora vou ter a satisfação de ver, em nome de Jesus, esta estrada pavimentada e vai ser um grande sonho realizado”, arrematou a moradora.