A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, disse ao Portal Atitude que está organizando uma reunião na cidade de Cariri juntamente com 18 prefeitos que fazem parte CIR – Comissão Intergestores Regionais da Região de Saúde Ilha do Bananal para debater implantação de medidas uniformizadas à soma de esforço do controle sanitário na prevenção da Covid-19.

As medidas restritivas adotadas pela Prefeitura de Gurupi por meio do Decreto nº 489 podem perder a força, caso os municípios vizinhos não reforcem as fiscalizações e divulguem campanhas de conscientização para o enfrentamento da Covid-19. Neste final de semana, imagens feitas por moradores de Dueré e Formoso do Araguaia mostraram a delicada situação que coloca em risco a saúde púbica de toda região sul do Tocantins.

De acordo com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, gestores dos 18 municípios que fazem partes da Região de Saúde Ilha do Bananal estarão reunidos nesta semana em Cariri para afunilar as ações de combate à Covid-19.

“Estes municípios usam o Hospital Regional de Gurupi por ser de referência. No entanto muitos municípios ainda não tomaram uma posição mais rígida com relação a todas as medidas de combate ao Coronavírus. Não estou dizendo que todos têm que parar tudo ou uma parte. Nada disso porque cada município tem sua autonomia, mas é imprescindível que tenhamos uma sintonia para que possamos exigir o protocolo porque não vai adiantar nada ou muito pouco se Gurupi ou Palmas, Araguaína ou outros municípios tomarem decisões se as cidades circunvizinhas não tomarem uma posição de maior controle”, disse a prefeita de Gurupi.

Sobre a Região de Saúde Ilha do Bananal

A região de saúde da Ilha do Bananal é composta pelos municípios de Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguaçu, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Peixe, Sandolândia, Santa Rita do Tocantins, São Salvador do Tocantins, São Valério da Natividade, Sucupira e Talismã.

A CIR segue as diretrizes do Decreto nº 7.508, de 28 de junho 2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.