por Wesley Silas

Conforme foi publicado no Portal Atitude as exonerações envolvem 39 enfermeiros, 32 técnicos em enfermagem, 31 de fiscais de Covid-19, 09 médicos, 19 agentes administrativos, 21 auxiliares de serviços gerais com distratos de termos de compromissos de serviços públicos temporários que passam a valer a partir desta quinta-feira, 08. O Diário Oficial aponta ainda exonerações de cargos comissionados enumerando 11 assessores técnicos, 02 coordenadores, 04 chefes de divisão.

De acordo com o líder do Executivo na Câmara de Vereadores, Ivanilson Marinho, os vereadores não foram comunicados “de nada, a não ser da decisão de exoneração sumária pela Secretaria de Saúde”, expressou Marinho. Ao portal Atitude Secretário de Planejamento e Finanças, Salustriano Lucas Marquez Lemes, afirmou que as exonerações acontecem no momento em que os gastos com pessoal na saúde, neste período de pandemia, chegou a ultrapassar 120% de toda receita corrente líquida da saúde.

“Não concordamos como também acho que os números da COVID não nos permitem dispensar os profissionais que diuturnamente colocaram suas vidas em prol dos gurupienses. Se a justificativa foi abertura de leitos no novo Hospital, importa salientar que a porta de entrada para sintomáticos ou não são as UBS e a UPA e que esses profissionais fecham as escalas de trabalho na saúde do Município”, disse o vereador em nota em nome dos aliados da prefeitura Josi na Câmara.

Ivanilson defendeu ainda a harmonia entres os poderes Executivo e Legislativo por meio da reciprocidade do diálogo e respeito nas decisões como a do caso das exonerações anunciadas pelo Secretário Municipal de Saúde, Relmivam Rodrigues.

“É preciso que o Executivo entenda que a harmonia entre os poderes deve existir e deve ser permanente, não podemos defender o indefensável e nem aceitar aquilo que desconhecemos. Acreditamos na gestão, mais é imperioso que ela entenda a importância do seu papel, no planejamento das suas ações, na saúde principalmente. Esperamos uma resposta mais coerente e objetiva”, disse. Em seguida completou: Em relação ao papel de liderança não há reciprocidade, pois não posso ser líder ou liderar sobre uma relação sem diálogo e respeito. Esperamos que essas exonerações não prejudique a saúde pública, a fiscalização COVID-19, o atendimento aos gurupienses, pois tem pessoas pagando preço alto. Todos os vereadores esperam uma reorganização administrativa em toda gestão para que ninguém saia prejudicado, o que inclui os servidores envolvidos nos atos publicados no Diário Oficial de ontem”.

Médico diz que exoneração poderá desfalcar escalas na UPA

Após ser exonerado da UPA-24hs, um médico procurou o Portal Atitude para afirmar suposto desfalque na escala de plantões na unidade.

“A escala continua desfalcada. Era para ter quatro médicos diurno e três noturnos por plantão e há dias que as escalas não estão fechando e para tentar suprir as necessidades, porém ainda tem furos na escala, neste mês entrou três médicos recém-formado na escala”, disse o médico que pediu para não ter seu nome divulgado.

Ao lamentar as exonerações, ele afirmou que um veze por semana se deslocava de Palmas para fazer plantão na UPA de Gurupi, cidade onde ele tem familiares.

“Nesta semana cumpro a minha escala de plantões na UPA que são, no mínimo seis, por cada médico contratados por 20 horas. Na noite de ontem fomos pegos de surpresa com a notícia da exoneração de 09 médicos e 32 enfermeiros. Eu, particularmente, tenho outros empregos em Palmas, mas fico com pena dos coitados dos enfermeiros que muitos deles só tinham aquele emprego. Ontem quando eu estava de plantão na UPA na parte do Covid atendi uns 40 pacientes e um deles, pela gravidade, tive que intubalá-lo

Na leitura do médico, para fechar a escala o profissional teria que pegar, no mínimo 06 plantões, porém com os 09 colegas que foram exonerados provocaria desfalque de 54 plantões.

“Tinha médico que pega entre 07 a 10 plantões para ajudar na escala. Daí você tenta imaginar o buraco na escala”, disse.

Confira aqui a escala para este mês repassada pelo médico ao Portal Atitude.

O que diz a prefeitura

Em nota , a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi justificou que a redução no número de servidores comissionados da pasta foi feita considerando a urgente necessidade de otimizar os gastos públicos e de adequação financeira do município, ajustando despesas às receitas. Disse ainda que a decisão também levou em consideração o respeito aos limites orçamentários com gastos de pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

“É preciso reforçar que a Secretaria de Saúde também observou outros índices como, por exemplo, a evolução positiva da vacinação contra a Covid-19 na cidade, que é referência com mais de 41 mil doses aplicadas; e a abertura de novos leitos UTI Covid no Hospital Geral de Gurupi, que resulta na redução da demanda dos serviços da UPA-24h, que vinha prestando atendimentos de alta de complexidade em virtude da grande demanda em meses anteriores”, explicou o secretário Relmivam Rodrigues.

Ele garantiu ainda que os desligamentos não vão afetar a qualidade dos serviços prestados à comunidade gurupiense, que seguirá sendo atendida normalmente em todas as unidades de saúde de responsabilidade do município.