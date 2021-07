Share on Twitter

por Wesley Silas

As exonerações envolvem 39 enfermeiros, 32 técnicos em enfermagem, 31 de fiscais de Covid-19, 09 médicos, 19 agentes administrativos, 21 auxiliares de serviços gerais com distratos de termos de compromissos de serviços públicos temporários que passam a valer a partir desta quinta-feira, 08. O Diário Oficial aponta ainda exonerações de cargos comissionados enumerando 11 assessores técnicos, 02 coordenadores, 04 chefes de divisão.

Segundo Secretário de Planejamento e Finanças, Salustriano Lucas Marquez Lemes, as exonerações não afetarão os serviços de atenção básica e acontecem para readequar o orçamento para dar mais eficiência nos serviços prestados aos munícipes. Ele explicou ainda que o gasto com pessoal na saúde, neste período de pandemia, chegou a ultrapassar 120% de toda receita corrente líquida da saúde.

“Tendo em vista o avanço da vacinação no município, a abertura de novos leitos de UTI que desafogam consequentemente o atendimento na UPA, o funcionamento das UBS, surge a necessidade de adequar as despesas às receitas da saúde, fazendo com que os gastos em saúde sejam mais eficientes”, justificou o secretário.

Confira aqui (link) a íntegra do Diário Oficial.