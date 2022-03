por Wesley Silas

A início da divulgação dos nomes dos parlamentares iniciou em novembro de 2021 quando a prefeita convidou e recebeu a deputada federal, Dorinha Seabra, para visitar obras de suas emendas parlamentares como UBS e pavimentações da Avenida B no Setor Bela Vista, ocasião em que a deputada informou que destinou para Gurupi, no governo do ex-prefeito Laurez Moreira, mais de R$ 26 milhões.

Nesta sexta-feira, 11, a prefeita seguirá a proposta de mostrar para população quem são os parlamentares que mais destinaram recursos durante os anos de 2021 e 2022 para Gurupi em sua gestão. Na ocasião a prefeita irá recebe o líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB), o deputado Carlos Gaguim e a deputada professora Dorinha Seabra para assinar Ordem de Serviço para ampliação do CEASA de Gurupi.

“Vamos mostrar com fatos e dados a relevância e importância de cada parlamentar no desenvolvimento e na busca de qualidade de serviços do povo da nossa Gurupi”. Disse a prefeita ao lembrar que o senador Eduardo Gomes destinou R$ 5 milhões para ampliação e modernização do CEASA da cidade.

Estação da cidadania e valorização da parte Oeste de Gurupi

Outra obra importante para a cidade que irá oferecer mais qualidade de vida aos gurupienses será a Estação da Cidadania que será construído no lado Oeste da cidade, margem direita da BR-153, sentido norte sul. A obra de emenda do senador Eduardo Gomes já foi licitada e será investido R$ 12 milhões para construção de um ginásio de esportes com dimensão oficial e padrão internacional, quadra de tênis, quadras de futebol de areia, basquete, campo de futebol society com grama sintético, pista de skate, primeiro Bike Stop do município, pista para caminhada, ciclovia, construção da sede definitiva do CRA, Alice Barbosa da Cruz, Palácio da Cidadania (obra com salas de treinamento para formação profissional de jovens e ressocialização de menores infratores e convivência social, videoteca e brinquedoteca) e o primeiro playground sensorial do Tocantins – parquinho onde pais com filhos cadeirantes, com deficiência visual e auditiva poderem utilizar, conforme mostra abaixo a maquete eletrônica em 3D.

Interligação da cidade via Leste-oeste e drenagem do Mutuca e outros setores

Para ligar a parte central com a região Oeste de Gurupi, o deputado Carlos Gaguim destinou R$ 24 milhões em obras de estruturação que já está, praticamente, licitada.

Conforme a prefeita Josi Nunes, as obras incluem a implantação da via Leste-oeste da cidade dando sequência à Avenida Beira Rio, na marginal do córrego Mutuca, seguindo pelo viaduto sendo campus I da Unirg com implantação de uma Avenida contorno da nascente do Mutuca com pista de caminhada, ciclovia e iluminação especial. Os recursos também serão usados para drenagem da Avenida Beira Rio substituindo as manilhas de 0,80cm por Aduela de Concreto, também conhecidas como Tubos Celulares, drenagens dos setores Cajueiro, São Paulo.