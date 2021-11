por Redação

Durante visita a Gurupi, a parlamentar foi recebida pela prefeita Josi Nunes e vereadores da cidade e reafirmou o seu compromisso com a cidade. “Para Gurupi já destinei mais de R$ 26 milhões, que já beneficiaram diversas áreas e a Bancada já se comprometeu em destinar uma emenda específica para cidade”, destacou.

Para Educação, por exemplo, a deputada citou recursos para o campus da UFT (construção de biblioteca no campus; aquisição de móveis; construção de 3º piso; construção de dois complexos de laboratório 2ª etapa; construção de laboratório de resíduos sólidos, entre outros).

Para a Saúde, ela destacou emendas para aquisição de equipamentos para UBS atendimento, especializado para mulheres; enfrentamento à Covid-19, entre outros; bem como Desenvolvimento Regional: pavimentação e infraestrutura para vias públicas.

Nesse sentido, para ver de perto as obras de pavimentação asfáltica, a parlamentar esteve na Avenida B no Setor Bela Vista, que recebeu asfalto recentemente com recursos destinados por ela. “Mais qualidade de vida à população”, comemorou Dorinha.

Encontro com Laurez e Eduardo Fortes

Dorinha também se reuniu com o ex-prefeito Laurez Moreira e pré-candidato ao Governo do Estado; vice-presidente da Fecomércio do Estado e Presidente do Democratas Gurupi, Domingos; e foi recebida pelo veterinário e pré-candidato a deputado, Eduardo Fortes.