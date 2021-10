Foi preso neste último domingo (10) pela Polícia Civil, através da 89ªDP e 12ªCAPC, um homem de 22 anos suspeito de cometer vários roubos e furtos em Gurupi. O acusado agia em parceria com uma mulher, que fora presa na semana passada.

por Régis Caio

Segundo a polícia civil, o mandado de prisão do indivíduo foi realizada no setor Aeroporto. Com isto a polícia finaliza uma série de crimes contra o patrimônio que vinham sendo realizados pelo detido e sua comparsa, esta última foi presa na semana passada pelos investigadores.

“Ambos são são investigados em diversos furtos e roubos na cidade de Gurupi, e reiteradamente praticando delitos com o emprego de violência e grave ameaça, inclusive com arma branca”. informou a 89ªDP.

Uma das ações criminosas ocorreu no dia 04 de setembro, quando ambos adentraram uma residência no setor aeroporto e abordaram com uma faca um senhor de idade levando dinheiro e pertences pessoais da vítima, tendo ainda desferido um golpe de faca no idoso, que teve que ser socorrido e levado ao hospital. No momento da ação um vizinho percebeu a movimentação e fez com que os autores do crime fugissem com os objetos já encontrados.

“Além desse crime o investigado é suspeito de outros, inclusive o furto em uma empresa de cargas. A equipe investigativa da 89ªDP continua com as investigações a fim de provar o envolvimento do preso nesse e em outros delitos”, finaliza a polícia.

Após o exame de corpo delito, o acusado está à disposição do Poder Judiciário na Casa de Prisão Provisória de Gurupi.