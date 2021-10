Share on Twitter

Share on Facebook

Uma ação conjunta da polícia civil, através da 88ª DP e 89ª DP de Gurupi, prenderam na manhã de hoje (07) no centro da cidade uma mulher de 22 anos, envolvida em vários crimes contra o patrimônio.

Por Régis Caio

A mulher com iniciais J.G.S é investigada em diversos furtos e roubos na cidade de Gurupi, sendo que a mesma estava foragida da justiça e continuava reiteradamente praticando delitos com o emprego de violência e grave ameaça, inclusive com arma branca.

No momento da abordagem policial, a suspeita empreendeu fuga e tentou evadir-se do local, mas as equipes policiais conseguiram efetuar a prisão da fugitiva na rodoviária de Gurupi.

As investigações nas delegacias envolvidas continuarão no intuito de indentificar outros crimes cometidos pela investigada.

A acusada, após o exame de corpo delito, ficará a disposição do Poder Judiciário.