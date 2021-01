No início do mês de abril de 2016 o Portal Atitude mostrou uma matéria sobre o desuso de uma grande área localizada no Setor Malvinas que já serviu como modelo de projetos de inclusão social e há vários anos encontra-se “entregue ás traças”, numa região com grande número de crianças e jovens ociosos em situação vulnerabilidade social.

por Wesley Silas

Seis meses após a publicação da matéria no Portal Atitude, o professor de educação física, Saulo Di Silva Oliveira, apresentou na Câmara de Vereadores um projeto visando ocupar as estruturas da área do Ginásio Poliesportivo da Unirg no Setor Malvinas, assim como campos de futebol obsoleto e quadras de esportes espalhadas em várias regiões de Gurupi e dar lugar às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A parceria apresentada em outubro de 2016 pelo professor Saulo, visava parceria entre instituições como a Unirg, Prefeitura Municipal e escolas municipais e estaduais em um projeto que visa remediar uma ferida social que poucos têm coragem tratar, porém não aconteceu.

Dinheiro de financiamento em caixa

No início deste mês, durante sabatina para posse do advogado Thiago Miranda na presidência da UnirG, o vereador André Caixeta (PSB) entregou um ofício com pedido de elaboração de um projeto de reforma da área.

No oficio, Caixeta citou que a instituição teria um montante de R$ 2 milhões remanescente de um financiamento de um empréstimo junto a Caixa Econômica no valor de R$ 5 milhões para execução de projeto de prevenção de combate a incêndio.

“No dia da sabatina do presidente da Fundação Unirg, Thiago Miranda , eu pedi o cumprimento de uma Lei que foi aprovada pela Câmara Municipal para o uso de um recurso no valor de R$ 2 milhões para que possa ser investido nesta área da Unirg no setor Malvinas com projetos voltados ao esporte com a participação dos acadêmicos e professores para inclusão social de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social da nossa cidade”, disse Caixeta.