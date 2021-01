Vereadores aprovam indicação para presidente da Unirg

O nome indicado pela prefeita Josi Nunes é do advogado Thiago Miranda. A votação ocorreu depois que os vereadores sabatinaram o novo presidente no plenário da Câmara nesta sexta-feira (08).

por Régis Caio

Os vereadores de Gurupi estiveram presentes na sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta para a sabatina que durou quase duas horas. A votação foi realizada logo após os questionamentos e o nome de Thiago Miranda foi aprovado por unanimidade.

Os principais questionamentos feitos pelos vereadores foram relacionados à expansão da Universidade, soluções para os cursos que estão com baixa procura, quadro de servidores e arrecadação da receita orçamentária.

“Agradeço a prefeita Josi Nunes pela confiança, aos vereadores e deixo claro a população e aos servidores da Unirg que faremos o melhor pela instituição, respondemos a todos os questionamentos aqui na Câmara e vamos juntos buscar melhorar ainda mais a nossa universidade”, disse o novo presidente.

Professor Thiago Piñeiro Miranda é advogado com atuação na área de Direito Público, com graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UNICEUB). Possui especializações em Direito Constitucional (Unitins), Ciências Políticas (UFT), Estudos de Política e Estratégia (ADESG), Direito Civil e Processo Civil (UniCatólica) e Direito Eleitoral (UFT). É mestrando pela Universidade Católica de Brasília e doutorando pela Universidad Museo Social Argentino/Argentina.

Atuou como docente em Graduação e Pós-Graduação, tendo lecionado nas Faculdades Católica do Tocantins e ITOP, ambas em Palmas. Exerceu a função de Assessor Jurídico de Procurador de Justiça, no Ministério Público do Estado do Tocantins, com atuação em segunda instância durante 12 anos, e como Assessor Jurídico do Corregedor Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins por 2 anos.