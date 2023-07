Em outubro deste ano completa dois anos que o Departamento de Iluminação Pública, confirmou a aquisição de 11.200 unidades de luminárias de LED, época em que já tinha sido instalada 10.975 em 70 bairros de Gurupi, atendendo quase que 65% da iluminação do município. Desde então, apesar da garantia encontra-se em vigência, a manutenção das lâmpadas de led não aconteceram e município teve que ajuizar uma ação contra a empresa, ao mesmo tempo o valor da contribuição Social de Iluminação Pública (COSIP) passou R$ 21,91 em 2010 para R$ 33,29 em 2023, apesar da troca de lâmpadas de vapor mecânico e sódio por led corresponder economia de, aproximadamente, 60%. “Infelizmente problemas da empresa na gestão passada estas luminárias estão piscando e vocês vivem ligando para gente reclamando disto”, reclamou a prefeita Josi Nunes nesta terça-feira, 12, em seu instagram.

por Wesley Silas

Informações da Prefeitura de Gurupi mais de 70 bairros da cidade estão com a iluminação modernizada e proporcionando mais economia ao município e segurança aos moradores. Informou ainda que Gurupi possui aproximadamente 17.000 mil pontos de energia da Iluminação (IP) nas vias públicas.

“Quando eu assumi a Prefeitura de Gurupi nós recebemos a cidade com 11.600 luminárias de led. Infelizmente, com problemas na empresa na gestão passada estas luminárias estão piscando e vocês vivem ligando para gente reclamando disto. O que nós temos que fazer? Trocar as 11.600 luminárias e já trocamos 5 mil e até o final do nosso mandato nós vamos trocar todas elas, trazendo segurança, tranquilidade, principalmente para as mulheres porque muitas acordam cedo para trabalhar e muitas vezes podem sofrer algum assédio ou alguma violência. Não só para as mulheres, mas para todos os cidadãos de Gurupi trazendo segurança. Essas é uma das nossas prioridades”, disse a prefeita em uma das suas postagens no instagram.

Lâmpada de led reduz o valor da tarifa de iluminação?

Segundo o superintendente da Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização (AGRF) de Gurupi, Sargento Jenilson, a não diminuição da taxa de iluminação em decorrente a diminuição do valor do consumo de energia devido a substituição de lâmpadas convencionais por Led não acontece devido ao aumento das despesas.