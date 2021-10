por Redação

Segundo a secretaria, nas vias de maior fluxo, as equipes de trabalho vêm fazendo a substituição de todas as lâmpadas de vapor de sódio e vapor de mercúrio por lâmpadas de LED, que tem consumo de energia consideravelmente reduzido em relação à iluminação incandescente ou fluorescente, além de vida útil mais longa e maior luminosidade.

De acordo com o Departamento de Iluminação Pública, foram adquiridas 11.200 unidades de luminárias de LED. Deste total, 10.975 já foram instaladas, atendendo quase que 65% da iluminação do município. Com isso, 70 bairros da cidade já estão com a iluminação modernizada e proporcionando mais economia ao município e segurança aos moradores. Gurupi possui aproximadamente 17.000 mil pontos de energia da Iluminação (IP) nas vias públicas.

A substituição das lâmpadas danificadas era uma reivindicação antiga dos gurupienses, que se sentiam inseguros devido à falta de iluminação em vários pontos da cidade. O trabalho terá sequência, de forma criteriosa, em outros locais. “Não é somente trocar ou mudar as lâmpadas, mas identificar as necessidades em cada poste, em ruas, avenidas, becos e ruelas, enfim, em outros pontos que precisam ser assistidos. O levantamento feito pela Seinfra tem sido bem completo”, frisou o Diretor de Iluminação Pública, Welerson Barros.

Segundo o Secretário de Infraestrutura, Thiago Barros, desde quando a atual gestão municipal assumiu, haviam muitos pontos de luz apagados na cidade e a escuridão das vias públicas prejudicava a população. E esse trabalho tem sido realizado desde então. “Agora, com a intensificação da recuperação do sistema de iluminação pública nos bairros, já temos um bom resultado e com a instalação das lâmpadas de LED nas vias de maior movimento, principalmente nas avenidas da cidade, Gurupi começa um novo momento. Sabemos que em uma via bem iluminada todos podem circular com maior tranquilidade e segurança e é exatamente esse o nosso propósito, ao melhorar a iluminação pública do município.”, destacou o secretário.