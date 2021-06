por Wesley Silas

O pioneiro, fundador da Loja Maçônica Amor e Justiça de Gurupi e aposentado como fiscal da receita do estado de Goiás e como coletor na gestão do ex-prefeito Jacinto Nunes (in memorian) Antônio David Sobrinho, conhecido pelo apelido de Manga Rosa, contraiu a Covid-19 junto com a sua esposa, Dona Francisca David. Ele faleceu na terça-feira, 15, e a dor da família aumentou neste sábado, 19, com a morte da mãe e avó, também vítima da Covid-19. Obedecendo o Decreto Municipal seu corpo foi enterrado logo após o óbito.

O casal Antônio David Sobrinho e dona Francisca David de Souza deixa os filhos Luiz Miguel, Antônio David Filho, Solon David e Maria Gorethe.

Nota de Pesar

Em nota de pesar, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, manifestou sentimento pela morte do casal pioneiro de Gurupi.

“Nesse momento de tristeza e dor, rogo para que o Espírito Santo de Deus console os corações de seus filhos, demais familiares e amigos que, certamente, sentem o luto desse momento”, disse. Em seguida completou: “Casal querido e muito ativo em Gurupi, Antônio David Sobrinho e Francisca David de Souza deixam um legado de casal íntegro e exemplar. Antônio David Sobrinho foi o fundador da Loja Maçônica Amor e Justiça de Gurupi”.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes e seu vice, Gleydson Nato, também lamentaram o falecimento da dona Francisca David de Souza, ocorrido neste sábado, 19 de junho, em decorrência de complicações da Covid-19.

“Dona Francisca era esposa do Antônio David de Souza, que também faleceu esta semana em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Pioneiros de Gurupi, o casal era muito conhecido e querido em nossa cidade, e deixam um grande legado de amor e integridade. Rogamos a Deus o conforto espiritual e nos solidarizamos com toda a família”, expressou o a prefeita e seu vice.

Gurupi 221 vítimas da Covid-19

Entre as 221 vítimas da Covid-19 também estão o Advogado Mário Antônio, o médico João Neves e jovens como Caio Guimarães, filho do empresário Lúcio Guimarães, o empresário Marcos Antônio Rocha e o Técnico em Contabilidade Henrique Nunes de Assis.