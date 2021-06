por Wesley Silas

O pioneiro e aposentado como fiscal da receita do estado de Goiás (época em que Gurupi fazia parte do Norte de Goiás), Antônio David Sobrinho, 93 anos, faleceu nesta terça-feira, 15, após ser infectado com a Covid-19. Ele deixa em Gurupi uma história de homem íntegro e exemplar pai de família.

Em nota de Pesar, a Grande Loja Maçônica do Estado do Tocantins, lamentou o falecimento do Eminente Grão-Mestre Adjunto AdVitam, obreiro da Loja Amor e Justiça n. 02 – Oriente de Gurupi, Antônio David Sobrinho. “Que nossas preces de conforto alcancem todos os familiares”, cita a nota sobre o último membro fundador da Loja Amor em Justiça no ano de 1964, conforme mostra a imagem abaixo:

“A lista com os nomes dos fundadores com a data da fundação, todos já partiram para o Oriente Eterno e não há mais nenhum convivendo conosco no plano terreno. Estão todos no plano espiritual”, cita o filho do pioneiro, Antônio David Filho.

O pioneiro David Sobrinho deixa a esposa, Francisca David de Souza e os filhos Luiz Miguel, Antônio David Filho, Solon David e Maria Gorethe. Obedecendo o Decreto Municipal seu corpo foi enterrado logo após o óbito.

Antônio David Sobrinho foi internado com a Covid-19 e em seguida agravou a infecção e foi intubado. O mesmo aconteceu com a sua esposa Francisca David de Souza e a cuidadora dos idosos Eudina Lopes da Silva que se encontram em recuperação.