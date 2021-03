Na sugestão do professor universitário e advogado, Sávio Barbalho, a gestão municipal deveria implementar leis e “políticas de conscientização e posterior punição do munícipe que não ajuda. Eu falava isso na gestão passada, mas parece que alguns gestores têm medo de desagradar”, disse. O secretário de Infraestrutura, Thiago Barros, comentou as reclamações do professor e adiantou que medidas estão sendo tomadas para outros problemas, como o escoamento da água pluvial que leva lama da construção civil e assoreia o córrego Mutuca.

por Wesley Silas

Conforme Sávio Barbalho sua sugestão não se trata de uma crítica a administração, mas um pedido para melhorar a qualidade de vida dos gurupienses.

“É impressão minha ou a cidade está muito suja? Há dias tenho percebido isso: Sacos de lixo nas portas; colchões e móveis velhos jogados em frente a lotes baldios; restos de construção nas esquinas; árvores cortadas nas calçadas; enfim, visual e sensação nada boa. É triste ver que nossa comunidade em quase nada contribui e a consciência e conceito de beleza e higiene parece inexistir”, disse.

O professor e advogado defende que há necessidade de uma campanha de conscientização associada à criação de mecanismos e serviços disponibilizados à sociedade no que respeita à limpeza urbana (ainda que taxas venham a ser cobradas).

“Fica a dica, naquilo que na situação presente está precisando fazer: A curto prazo, creio que se faz necessária uma conversa da Chefe Municipal com o gestor da limpeza pública, em outros termos no Gabinete dizer: Meu querido, que tá pegando? Qual a razão disso? Na minha gestão não. Sujeira de qualquer natureza, não admito. E no médio e longo prazo, implementar leis e política de conscientização e posterior punição do munícipe que não ajuda. Eu falava isso na gestão passada, mas parece que alguns gestores tem medo de desagradar”, sugeriu.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Thiago Barros, ele recebeu a pasta sem o mínimo necessário para realizar a limpeza pública e aguarda a conclusão de novas licitações. Disse ainda que recebeu a Secretaria com “dívida enorme na manutenção de maquinas e equipe entorno de R$ 1,5 milhões”.

“Estamos montando um processo de urgência para podermos fazer um mutirão em toda cidade. Estamos fazendo parcerias com a iniciativa privada no sentido de desassoreamento no córrego Mutuca, regularizando a compra de massa asfáltica”, disse. “Enfim, estamos buscando meios legais para resolvermos esse momento crítico e com planejamento uma estruturação para os próximos 15 , 20 anos”, concluiu.

Atualização do código de posturas

Ainda sobre o questionamento do professor Sávio, o secretário disse que já está trabalhando para atualizar o Código de Postura do município.

“Já sentei com a Prefeita e solicitei que atualizássemos o Código de Posturas do município, temos muito lixo sendo descartado de forma irregular, muita água servida sendo lançada no pavimento, mesmo em locais que possuem rede de esgoto e etc”, disse.

Ele defende que em 2020, a limpeza foi dispensada duas vezes e depois licitada uma parte dela.

“Na situação em que estamos e para melhorar a eficiência do serviço, estamos fazendo estudo para terceirizar uma parte dela. Se for concretizado, os servidores serão realocados em outras áreas da limpeza pública”.

Drenagem água pluvial

Confirmando uma entrevista dada pelo do ex-secretário de Infraestrutura no mês de novembro de 2020 ao Portal Atitude, o atual secretário, Thiago Barros, disse que uma licitação para drenagem da água da Park Filó Moreira e Vila Guaracy que despeja em três grandes empreendimentos que estão sendo construídos na região do Mutuca era para ter acontecido no dia 17 de novembro de 2020, porém, foi cancelada no dia 16, um dia após a eleição municipal e a gestão do ex-prefeito Laurez não deixou recursos em caixa para realizar a obra.

“Estamos refazendo o projeto para algumas readequações e tentar reduzir os custos. Com esse projeto tentaremos sentar com as empresas envolvidas naquela região com o Shopping, Nosso Lar e Atacado Dia a Dia, para em parceria com o município passamos realizar essa obra e minimizarmos a quantidade de água trazida pela Vila Guaracy. Já estamos adiantados uma parceria com o Atacado Dia a Dia para retirarmos o excesso terra , matéria orgânica e lixo dentro do Mutuca”, disse.