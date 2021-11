Share on Twitter

por Wesley Silas

De acordo com a BRK Ambiental, na noite desta terça-feira, 16/11, equipes da concessionária foram acionadas para retirada de um vazamento em uma tubulação de grande porte na rua 08.

“Para minimizar os impactos no abastecimento de água da comunidade local, bem como transtornos ao trânsito, as equipes iniciaram os trabalhamos de manutenção por volta de 23h30 com término às 03h00. A manutenção não causou danos ao pavimento asfáltico, pois foi realizada na calçada e a recuperação será realizada conforme previsão normatizada pela ATR de até 96 horas”, declarou a BRK Ambiental.

No entanto, o rompimento da tubulação aconteceu na calçada, porém na pavimentação ao lado, como mostra a imagem abaixo, há buracos no local onde a empresa fez o esgoto sanitário.

“A BRK Ambiental lamenta os transtornos e destaca que tem investido constantemente no aprimoramento de seus processos e na qualidade de seus serviços.”, disse.