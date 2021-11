Share on Twitter

por Wesley Silas

As constantes intervenções da BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água tratada e esgoto na cidade de Gurupi, e pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, continua gerando prejuízos para os cidadãos que pagam seus impostos e são revestidos em obras como pavimentação asfáltica e operação tapa-buracos.

Imagem: Gil Produções

Enquanto a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, busca recursos para substituir a pavimentação asfáltica do Centro de Gurupi feita há mais de 20 anos por meio da técnica de Tratamento Superficial Duplo, também conhecido como TSD, substituindo-a por revestimento de alta qualidade feito em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) como está fazendo em Araguaína e Palmas, em Gurupi as tubulações da BRK Ambiental continuam não aguentando a pressão da água e estourando a pavimentação em vários pontos da cidade, deixando a pavimentação com buracos e irregular como colcha de retalho.

Imagem: Gil Produções

Por outro lado, BRK Ambiental sempre alega os problemas decorrente aos “mais 50 mil metros de redes estão sendo implantadas e irão beneficiar a população com mais saúde e qualidade de vida”.

Imagem: Gil Produções